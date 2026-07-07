Add Zee Business As A Preferred Source
App

पुणे आणि मुंबईकरांवरचे मोठं संकट टळलं

पुणे आणि मुंबईकरांवरचे मोठं संकट टळलं आहे. हे सकंट पाणी कपातीचे होते. मुंबई आणि  पुणे शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये पाणी साठा वाढला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:53 PM IST
पुणे आणि मुंबईकरांवरचे मोठं संकट टळलं

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुणे आणि मुंबईकरांवरचे मोठं संकट टळलं
Water Cuts6 min ago
2
microsoft layoffs32 min ago
3
Arshdeep Singh44 min ago
4
Laadki Bahin Yojna1 hr ago
5
nandurbar1 hr ago