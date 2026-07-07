Pune And Mumbai Water shortage : पुणे आणि मुंबईकरांवरचे मोठं संकट टळलं आहे. मुसळधार पावसामुळे पुण्यातील खडकवासला धरण आणि मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे विहार तलाव भरले आहे. यामुळे पुणे आणि मुंबईकरांवर आलेली कपात रद्द होणार आहे.
खडकवासला धरण 94 टक्के भरले
खडकवासला धरणातील पाणीसाठा सध्या 1.84 TMC (94%) झाला असून धरण 100% भरण्यासाठी केवळ 130 Mcft पाण्याची आवश्यकता आहे. सध्या धरण पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरू असून अंदाजे 10 मिमी पर्जन्यानंतर सुमारे 30 Mcft प्रति तास इतकी पाण्याची आवक होत आहे. विद्यमान पर्जन्यस्थिती कायम राहिल्यास धरण पुढील सुमारे 4 तासांत (अंदाजे रात्री 2.30 वाजेपर्यंत) पूर्ण क्षमतेने 100% भरण्याची शक्यता आहे.
धरण पूर्ण भरल्यानंतर अचानक मोठा विसर्ग करावा लागू नये तसेच खालच्या प्रवाहात नियंत्रित व सुरक्षित परिस्थिती राखता यावी, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून आज रात्री 12.00 वाजल्यापासून खडकवासला धरणातून 800 क्युसेक्स विसर्ग नदीत सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानंतर धरणातील प्रत्यक्ष आवक, पर्जन्यमान व हवामानाचा सतत आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार विसर्गात टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात येईल. परिस्थितीनुसार रात्री 2.00 ते 3.00 वाजेदरम्यान 5,000 ते 8,000 क्युसेक्सपर्यंत विसर्ग करण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. सध्या धरणातून 500 क्यूसेक्स विसर्ग कालव्यात सुरू आहे आणि 400 कुसेक्स PMC पाणी उचलत आहे.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही जलाशयांमधील एकूण पाणीसाठा ४,१८,६४९ दशलक्ष लिटर झाला आहे. हा साठा एकूण क्षमतेच्या २८.९२ टक्के इतका आहे. गेल्या २४ तासांत जलाशय क्षेत्रात जोरदार पाऊस झाल्याने पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली.
मोडक सागरमध्ये सर्वाधिक ३४५ मिमी, तर तानसा येथे ३२२ मिमी पावसाची नोंद झाली. अप्पर वैतरणा येथे २१२ मिमी, मिडल वैतरणा येथे २३५ मिमी, भातसा येथे १७२ मिमी, विहार येथे १५१ मिमी आणि तुळशी येथे १६० मिमी पाऊस झाला. जलाशयांपैकी विहार ९८.९८ टक्के आणि तुळशी ९५.८८ टक्के भरले असून हे दोन्ही तलाव पूर्ण क्षमतेच्या उंबरठ्यावर आहेत.मोडक सागर ५२.२२ टक्के, तानसा ४२.८५ टक्के, मिडल वैतरणा २६.१२ टक्के, भातसा २४.५० टक्के आणि अप्पर वैतरणा १२.२५ टक्के भरला आहे. भांडुप संकुलात गेल्या २४ तासांत १४० मिमी पावसाची नोंद झाली असून, हंगामातील एकूण पाऊस १६०२ मिमी झाला आहे.