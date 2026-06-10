जगबुडी नदीत बुडून तिघांचा मृत्यू; कोकणात मोठी दुर्घटना

रत्नागिरी, झी मीडिया, रविंद्र कोकाटे : कोकणात मोठी दुर्घटना घडली आहे. खेडमध्ये जगबुडी नदीच्या डोहात बुडून 3 तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. एक जण बचावला, परिसरात शोककळा पसरली आहे. जगबुडी नदी कोकणातील सर्वात धोकादायक नद्यापैकी एक आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातून एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि दुर्दैवी घटना समोर आली आहे.खेड शहर आणि भोस्ते गावाच्या दरम्यान वाहणाऱ्या जगबुडी नदीच्या डोहात आंघोळीसाठी उतरलेल्या चार युवकांपैकी तिघांचा पाण्यात बुडून जागीच मृत्यू झाला.ही धक्कादायक घटना आज दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास घडली असून,या दुर्घटनेत सुदैवाने एक युवक बचावला आहे..
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, उकाड्यापासून सुटका मिळवण्यासाठी आणि पोहण्याचा आनंद घेण्यासाठी हे चार युवक जगबुडी नदीच्या पात्रात उतरले होते. खेड-भोस्ते दरम्यान असलेल्या एका खोल डोहाच्या ठिकाणी ते आंघोळ करत होते. मात्र,पात्रातील पाण्याच्या खोलीचा आणि प्रवाहाचा योग्य अंदाज न आल्याने चारही युवक अचानक पाण्यात बुडू लागले आणि त्यांनी मदतीसाठी एकच टाहो फोडला.
युवकांचा आवाज ऐकून आसपासच्या नागरिकांनी तातडीने मदतीसाठी नदीकडे धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे आणि तातडीच्या प्रयत्नांमुळे चारपैकी एका युवकाला सुखरूप पाण्यातून बाहेर काढण्यात यश आले.मात्र, दुर्दैवाने उर्वरित तिघेजण पाण्याचा प्रवाह आणि खोली जास्त असल्याने खोल डोहात ओढले गेले आणि त्यांचा बुडून अंत झाला.
दुर्घटनेची माहिती मिळताच मृतांच्या नातेवाईकांनी आणि स्थानिक ग्रामस्थांनी नदीकाठावर प्रचंड गर्दी केली. आपल्या तरुण मुलांना गमावल्याचे वृत्त समजताच नातेवाईकांनी एकच आक्रोश केला.हा हृदयद्रावक प्रसंग पाहून उपस्थितांचेही डोळे पाणावले होते. घटनेची माहिती मिळताच खेड पोलीस ठाण्याचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.पोलिसांनी स्थानिक जीवरक्षक आणि ग्रामस्थांच्या मदतीने तिन्ही युवकांचे शव पाण्यातून बाहेर काढले असून,ते शवविच्छेदनासाठी जवळच्या शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत.पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
या अचानक घडलेल्या भीषण दुर्घटनेमुळे खेड शहर आणि भोस्ते परिसरासह संपूर्ण खेड तालुक्यावर सध्या तीव्र शोककळा पसरली असून,सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
बीडच्या माजलगाव तालुक्यातील प्रसिद्ध पुरुषोत्तमपुरी येथे भाविकांना घेऊन जाणारी बोट गोदावरी नदीच्या पात्रात पलटल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. बोटीमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक भाविक बसवण्यात आल्याने ही दुर्घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पुरुषोत्तमपुरी येथील एका मंदिराच्या दर्शनासाठी भाविक बोटीने नदी पार करत होते. गोदावरी पात्राच्या मध्यभागी पोहोचल्यानंतर बोट अचानक असंतुलित होऊन अक्षरशः बुडाली. बोटीत 35 पेक्षा जास्त भाविक प्रवास करत होते.
दुर्घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील इतर बोट चालकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली आणि बचावकार्य सुरू केले. वेळीच मदत मिळाल्यामुळे अनेक भाविकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र, या दुर्घटनेत एक महिला आणि एक लहान बाळ बेपत्ता असल्याची प्राथमिक माहिती असून नागरिक आणि स्थानिक प्रशासनाकडून त्यांचा शोध सुरू आहे. पुरुषोत्तमपुरी येथे दोन मंदिरे असून त्यापैकी एका मंदिरात जाण्यासाठी भाविकांना बोटीचा आधार घ्यावा लागतो. भाविकांच्या म्हणण्यानुसार, काही बोट चालकांकडून वारंवार क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी घेऊन वाहतूक केली जाते. भाविकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करून अतिभाराने प्रवास केल्यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप होत आहे.