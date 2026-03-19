Pune Accident: लेह-लडाख फिरले, हिमसंकटातून सुटले; पण घरी परतताना ब्रीजवरुन 30 फूट खाली कोसळले; पुण्यातील 3 मित्रांचा भयानक मृत्यू

Three Friends of Pune Dies in Accident: लेह, लडाखमध्ये फिरायला गेलेल्या पुण्यातील तीन मित्रांचा घरी परतताना दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. तिघे प्रवास करत असलेली टोयोटा फॉर्च्यूनर फ्लायओव्हरवरुन खाली कोसळून ही दुर्घटना घडली. 30 फूटांवरुन खाली कोसळल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. राजस्थानच्या कोटाजवळ दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवर हा अपघात झाला. कुणाल चोरडिया, मयुरेश पाडाळे आणि सिद्धांत आल्हाट अशी मृत तरुणांची नावं आहेत. या घटनेनंतर परिसरात एकच हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण 10 मित्र लडाखला फिरण्यासाठी गेले होते. 27 तारखेला हे सर्वजण फिरण्यासाठी गेले होते. यावेळी त्यांनी तीन वेगवेगळ्या गाड्या केल्या होत्या. परतत असताना इतर दोन गाड्यांमधील मित्र ब्रेकसाठी थाबंले होते. मात्र फॉर्च्यूनरमधून प्रवास करणारे कुणाल चोरडिया, मयुरेश पाडाळे आणि सिद्धांत आल्हाट यांनी प्रवास सुरु ठेवला होता.
यादरम्यान राजस्थानमधील केथूल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कारचा भीषण अपघात झाला. दिल्ली-मुंबई महामार्गावर कराडिया इंटरचेंज ते बालापुरा इंटरचेंदरम्यान ही दुर्घटना घडली. अपघात इतका भीषण होता की, कार ब्रीजवरुन 30 फूट खाली कोसळली. यामुळे कारचा अक्षरश: चुराडा झाला. अपघात इतका भयानक होता की, तिघांचा जागीच मृत्यू झाला.
Horrific accident on #Delhi-#Mumbai Expressway: Fortuner car plunges 30 feet, killing 3 #Pune friends#Kota: A heartbreaking accident occurred on the Delhi-Mumbai Expressway on Wednesday morning, claiming the lives of three young men. Returning home to Pune after a trip to
अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती. तिघांना रुग्णालयात नेण्यात आलं होतं. त्यांच्या मृतदेहांचं शवविच्छेदन कऱण्यात आलं आहे. त्यांचे नातेवाईक पोहोचले असून गुरुवारी त्यांचे पार्थिव घरी आणले जाणार आहेत.
पोलिसांना चालकाला डुलकी आल्याने अपघात झाला असावा अशी शंका येत आहे. डुलकी आल्यानेच गाडीने डिव्हाडरला धडक दिली असावी आणि फ्लायओव्हरवरुन खाली सुकलेल्या गटारात पडली असावी असं पोलीस म्हणाले आहेत.
कैथून पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी (SHO) मनोज सिंग सिकरवार यांनी सांगितलं आहे की, "चालकाचे एसयूव्हीवरील नियंत्रण सुटले आणि ती गाडी उड्डाणपुलावरून खाली कोसळली. हा अपघात इतका भीषण होता की, गाडीचा पूर्णपणे चक्काचूर झाला". स्थानिक नागरिक आणि वाटेवरून जाणाऱ्या लोकांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि फार कष्टाने मृतदेह बाहेर काढले.
खासदार श्रीरंग बारणे यांनी तरुणांच्या मृत्यूवर शोक व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिली आहे. हे तरुण बर्फवृष्टीमुळे कारगिलला अडकले होते. त्यांचा फोन आल्यानंतर बीएसएफशी बोलून निघण्याची सोय केली होती अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यांनी स्थानिक प्रशासनाला लागेल ती मदत करण्यास सांगितलं आहे.
"राजस्थानमधील कोटा जवळ झालेल्या भीषण अपघातात पिंपरी चिंचवडमधील सिद्धांत आल्हाट, कुणाल चोरडिया आणि मयुरेश पाडळे या तिघा युवकांचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू अत्यंत वेदनादायक आहे. इतक्या तरुण वयात त्यांचे जाणे ही त्यांच्या कुटुंबियांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी मोठी हानी आहे. या तिन्ही दिवंगत आत्म्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि त्यांच्या कुटुंबियांना हे दुःख सहन करण्याची शक्ती देवो, ही प्रार्थना," असं त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.