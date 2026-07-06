/पुणे - मावळमध्ये घरावर दरड कोसळून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू; सून थोडक्यात बचावली, कारण...

पुण्यातील मावळ तालुक्यात संततधार पावसाने भीषण कहर केला असून, पाटण गावात पहाटे घरावर दरड कोसळून एका कष्टकरी शेतकरी कुटुंबाचा दुर्दैवी अंत झाला आहे. या दुर्घटनेत शेतकरी नंदकुमार दत्तू तिकोणे, त्यांची पत्नी अनिता तिकोणे आणि मुलगा ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली तिकोणे यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण मावळ तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. तर त्यांची सून थोडक्यात बचावली. ती घरापासून लांब असल्याने ती या दुर्घटनेतून बचावली आहे.
संततधार पावसामुळे डोंगराचा भाग खचून माती, दगड आणि झाडांचा मोठा ढिगारा थेट तिकोणे यांच्या घरावर कोसळला. ग्रामस्थांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. त्यानंतर पोलीस, महसूल प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि एनडीआरएफच्या पथकाने युद्धपातळीवर बचावकार्य राबवून अनेक तासांच्या प्रयत्नांनंतर तिघांचे मृतदेह बाहेर काढले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मावळ तालुक्यातील अनेक दरडप्रवण भाग धोक्याच्या छायेत आहेत. नागरिकांनी सतर्क राहून प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे आणि आवश्यक असल्यास सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. या दुर्दैवी घटनेने ग्रामीण भागातील दरडप्रवण वस्तींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
तिकडे पीसीएमसीत भिंत पडून एक जण मृत्यमुखी पडला होता, तसंच खेडमध्येही एक जण वाहून गेल्याची माहिती मिळत आहे. पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे 5 जण मृत्यूमुखी तर 20 जखमी झाले आहेत.
उत्तर पुणे जिल्ह्यात गेल्या 48 तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः चाकण परिसरात झालेल्या ढगफुटीसदृश पावसामुळे पुणे-नाशिक महामार्गाला अक्षरशः नदीचे स्वरूप आले आहे. महामार्गावरून प्रचंड वेगाने पाणी वाहत असल्याने गेल्या 8 ते 10 तासांपासून या ठिकाणची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यामुळे शेकडो प्रवासी आणि वाहनचालक एकाच जागेवर अडकून पडले आहेत. या अतिवृष्टीचा आणि प्रशासकीय नियोजनाचा मोठा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांसह महिला आणि लहान मुलांना बसत असून, गेल्या अनेक तासांपासून लोक अन्न-पाण्याविना ताटकळत आहेत.
गेल्या 1 जुलैपासून सुरू झालेल्या पावसामुळे पुणे शहरात तब्बल 147 झाड पडीच्या दुर्घटना घडल्यात..पण या सर्व झाडपडीच्या घटनांचे खापर महापौरांनी चक्क पर्यावरण प्रेमींच्या डोक्यावर फोडलंय....पुण्यातील काही पर्यावरण प्रेमी संस्थाच फांद्या छाटनी प्रोग्रामला आडव्या येतात त्यामुळे पालिकेचा उद्यान विभाग गरज असूनही हे फांद्या छाटो अभियान राबवू शकत नाही म्हणून मग जास्त पाऊस आला की पुणे शहरात झाडपडीच्या घटना वाढतात, असा अजब दावा पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी केलाय.