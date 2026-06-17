/राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या 3 आमदारांचा भाजपला पाठिंबा; विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट

Vidhan Parishad Election 2026 (अभिषेक आदेप्पा, सोलापूर) : विधान परिषदेच्या सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपचे राजेंद्र राऊत विरुद्ध राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे वसंतराव देशमुख यांच्यात मुख्य लढत होतेय. मात्र सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यात रोज नव्या घडामोडी घडत असल्याचं पाहायला मिळतेय. आता तरी भाजपाने चक्क विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाच्या तब्बल तीन आमदारांना गळाला लावलय. माळशिरसचे आमदार उत्तम जानकर, माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील, करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील यांनी काल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेत महायुतीच्या बैठकीत उपस्थित रहात पाठिंबा दिला आहे. माझ्या जातीचा दाखला रद्द करावा म्हणून मोहिते पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती. मोहिते पाटलांमध्ये निर्णय कोण घेत हेच कळत नाही.
वसंत देशमुख यांना दिलेले उमेदवारी हा माझा विश्वासघात करून, माझी फसवणूक करून दिलेली आहे . जास्त काळ मोहिते पाटील कुटुंबासोबत कोणी राहू शकत नाही अशी सडकून टीका केलीय. महाविकास आघाडीने आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, पंचायत समिती हाताने घालवली. त्यामुळे त्यांच्या बाजूने जायचं नाही अशी आमचा लोकांची इच्छा होती. खासदार दर्शविल मोहिते पाटील यांनी विधान परिषद निवडणुकीबाबत मला बोलावले नाही, काही माहिती दिली नाही. महायुतीकडून सगळेजण बोलतात मात्र मी पंढरपुरात असून देखील तिकडे कोणी अद्याप पर्यंत बोलावलं नसल्याची खंत आमदार अभिजीत पाटील यांनी व्यक्त केलीय.
महायुतीच्या बैठकीत सर्वांनी एकमुखाने निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. न भूतो न भविष्यती अशा पद्धतीचा विजय सोलापूर विधान परिषदेच्या निवडणुकीत झाला पाहिजे असा संकल्प आम्ही केलाय. सोलापूर जिल्ह्याने राजकारणात आत्तापर्यंत रोज नवीन आदर्श निर्माण केले आहेत. सोलापूर जिल्ह्याच्या विकासाचा आणि सन्मानाचा विषय म्हणून सर्वजण एकत्र आल्याची प्रतिक्रिया पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केलीय.
राज्यात 17 पैकी सहा निवडणुका बिनविरोध झाल्या परंतु 11 ठिकाणी निवडणूक होणार आहे. राजकारण पाहण्यापेक्षा विधान परिषदेची रचना कशासाठी केली गेली हे सर्वांनी समजून घेतल पाहिजे. सोलापूर जिल्ह्याने नवा पायंडा पडला असून एखाद्या जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व समस्या विधान परिषदेत मांडण्यासाठी एक प्रतिनिधी निवडून देत असल्याचं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी म्हटलंय.
जिल्ह्यातील पंढरपुरामध्ये आज राष्ट्रवादी पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार हे शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी आंदोलनाला सुरुवात केलीय. या आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार अभिजीत पाटील वगळता उर्वरित सर्व आमदारांनी पाठ फिरवल्याचं पाहायला मिळालं. एकंदरीत जिल्ह्यात घडत असलेल्या मोठ्या राजकीय घडामोडींमुळे भाजपासाठी अवघड झालेली निवडणूक आता पुन्हा सोपी होत असल्याचा चित्र निर्माण झाला आहे. मात्र असं असलं तरी आता मोहिते पाटील विरुद्ध आमदार उत्तम जानकर यांच्यातील राजकीय संघर्ष वाढण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. अशातच मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सोलापूर विधानपरिषदेबाबत आपकी बार 500 पार चा नारा दिल्याने महाविकास आघाडी देखील चांगलीच कामाला लागलीय. जिल्ह्यातील ठाकरे सेनेचे आमदार दिलीप सोपल आणि मोहोळ विधान परिषदेचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार राजू खरे हे दोघे आमदार विरोधी पक्षात शिल्लक राहिले आहेत. मात्र आता आमदार राजू खरे आणि आमदार दिलीप सोपल हे दोघेही महायुतीला पाठिंबा देण्याची चर्चा सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.