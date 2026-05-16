/पुण्यात गोळीबाराचा थरार! पहिल्यांदाचा पुण्यातील एखाद्या कुख्यात गुंडाचे नाही तर भारतातील सर्वात मोठ्या गँगचे नाव समोर आल्याने खळबळ

Pune Crime News : एखाद्या सिनेमात घडावं तशी घटना प्रत्यक्षात पुण्यात घडली आहे. बाईकवरुन आलेल्या या दोघांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील रावेत भागात एका फर्निचरच्या मॉलवर गोळीबार केला. गोळीबार करुन दोघंही फरार झाले. लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या शुभम लोणकर यानं या गोळीबाराची जबाबदारी घेतली. यानंतर लॉरेन्स बिश्नोईच्या भावानं एक ऑडिओ क्लिपही व्हायरल केली. लॉरेन्स बिश्नोई गँग चे नाव आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
मी लॉरेन्स बिश्नोईचा छोटा भाऊ आरजू बिश्नोई... पुण्यात एजे फर्निचर मॉलवर जो गोळीबार झालाय त्याची जबाबदारी आम्ही लॉरेन्स बिश्नोई गँग घेतोय जो आमच्या विरोधात आहे, त्याची आणि आमची लवकरचं भेट होईल असा संवाद या ऑडिओ क्लिपमध्ये आहे. झी २४तास या ऑडिओ क्लिपची पुष्टी करत नाही.
दरम्यान पोलिसांनी एजे फर्निचर मॉलबाहेरील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली. त्यामध्ये दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी मॉलच्या दिशेने 5-6 गोळ्या झाडल्याचं समोर आले. या गोळ्यांमुळे मॉलची काच फुटली. या घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. खासकरुन गोळीबाराच्या या घटनेमुळे शहरातील उद्योजकांमध्ये दहशतीचं वातावरण पसरल आहे. कारण आतापर्यंत बॉलिवूड विश्वातील सेलिब्रेटींना धमकावणारी बिश्नोई गँग आता उद्योजकांनाही धमकावू लागल्याचं या घटनेतून समोर आल आहे. खरंतर बिश्नोई गँग ही मुळची पंजाब राज्यातील फाजिल्कामधली. मात्र, आता मुंबईसह पुण्यातही या गँगनं आपल्या हालचाली सुरु केल्यात. त्यामुळे या गँगला वेळीच आवर घालण्याचं मोठं आव्हान पोलिसांपुढे आहे.
पंचवटीतील हिरावाडी परिसरातील महालक्ष्मी नगर येथील ‘समृद्धी ज्वेलर्स या दुकानावर शुक्रवारी रात्री 4 ते 5 अज्ञात दरोडेखोरांनी सशस्त्र दरोडा टाकला. रात्री 9 ते साडेनऊच्या सुमारास 4 ते 5 संशयित ग्राहक बनून ज्वेलर्सच्या दुकानात शिरले आणि या तरुणांनी अचानक पिस्तूल आणि इतर शस्त्रांचा धाक दाखवला. त्यांनी दुकानाचे मालक आणि तेथे उपस्थित असलेल्या महिलेला धमकावण्यास सुरुवात केली. त्यांना प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता या दरोडेखोरांनी पिस्तुलानं महिला आणि पुरुषाच्या डोक्यावर प्रहार केले. या हल्ल्यात महिला गंभीर जखमी झालीये.. या जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मारहाण केल्यानंतर दरोडेखोरांनी दुकानातील सोन्याचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू घेत पसार झाले.
धुळे जिल्ह्यातील निजामपूरजवळील म्हसाळे शिवारात चोरीचा प्रयत्न फसलाय. सुरक्षा रक्षकामुळे प्रयत्न फसला. दगडफेक करणाऱ्या चोरट्यांवर सुरक्षा रक्षकांनी गोळ्या झाडल्या आहेत. ही घटना कॅमेऱ्यात चित्रित झाली आहे. 10 ते 12 अज्ञात चोरट्यांनी कंपनीची भिंत पाडून आणि स्टोअरचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. तारेचे बंडल चोरण्याचा प्रयत्न करत असतानाच सुरक्षा रक्षकांनी चोरट्यांना रोखलं. दरम्यान चोरट्यांनी दगडफेक सुरू केली. या दगडफेकीत दोन रक्षक जखमी झाले. निजामपूर पोलिसांत अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत