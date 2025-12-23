English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे हायवेवर थरार! कोल्हापुर मुंबई बसवर 1,22,00,000 रुपयांचा दरोडा; 60 KG चांदी लुटली

पुणे हायवेवर थरारक घटना घडली आहे. कोल्हापुर मुंबई बसवर 1,22,00,000 रुपयांचा दरोडा पडला आहे. दरोडेखोरांनी 60 KG चांदी लुटली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 23, 2025, 01:54 PM IST
पुणे हायवेवर थरार! कोल्हापुर मुंबई बसवर 1,22,00,000 रुपयांचा दरोडा; 60 KG चांदी लुटली

Kolhapur Crime News : पुणे बेंगलोर हायवेवर रात्रीच्या वेळेस मोठा थरार पहायला मिळाला.  कोल्हापुर मुंबई बसवर 1,22,00,000 रुपयांचा दरोडा पडला आहे.  60 KG चांदी दरोडेखोरांनी लुटली आहे. दरोडेखोर बसमध्ये घुसले आणि चाकूचा धका दाखवून त्यांनी हा दरोडा टाकला.   

कोल्हापूर ते मुंबईला जाणाऱ्या अशोका कंपनीच्या  खाजगी आराम बसवर दरोडा पडला आहे.   किणी  गावचे हद्दीत अनोळखी सात ते आठ अनोळखी इसमाने चाकूचा धाक दाखवून सुमारे 1 कोटी 22 लाख रुपयेचा धाडसी दरोडा टाकला. कोल्हापुरातून मुंबईकडे जाणारी अशोका कंपनीची खाजगी आराम बस रात्री अकराच्या दरम्यान कोल्हापुरातून मुंबईकडे जाण्यासाठी निघाली. तावडे हॉटेल या ठिकाणी तीन अनोळखी व्यक्ती बसमध्ये बसल्या. ही बस पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील किनी गावच्या हद्दीत आली असता बस मधील तिघांनी चाकूचा धाक दाखवून बस रस्त्याकडेला थांबवली. त्यानंतर बसच्या पाठीमागून येणाऱ्या   चार ते पाच अनोळखी  व्यक्ती  बसमध्ये घुसले.   

बस मध्ये असणाऱ्या 34 किलो वजनाची चांदी, प्लॅस्टिक पोत्यातील 26 किलो वजनाची चांदी, मशिनरीचे स्पेअर पार्ट आणि दहा ग्रॅम सोन्याचे दागिने, आणि एक मोबाईल हँडसेट   असा सुमारे  असा सुमारे 1 कोटी 22 लाख 15 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल घेऊन पसार झाले.  पसार होताना संशयित दरोडेखोरानी बस चालक आणि प्रवाशांना या हद्दीत थांबायचं नाही,  नाहीतर जिवानिशी मारू अशी धमकी दिल्याने बस पुढे निघून गेली आणि चालकाने सांगली जिल्ह्यातील  कणेगाव इथं थांबून   सांगली पोलीसाकडे धाव घेतली. यानंतर  सर्व प्रवाशांना घेऊन बस पेठवडगाव  पोलीस  ठाण्यात आणण्यात आली.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Thrill on Pune Highwayrobbery on Kolhapur Mumbai bus60 KG of silver lootedkolhapur crime newsपुणे हायवे

इतर बातम्या

10 मिनिटांत कंडोम, आयफोन आणि रात्री उशिरा..; भारतीयांच्या ऑ...

भारत