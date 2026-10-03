/पुण्याजवळच्या तिकोना किल्ल्यावर थरार! 3 पर्यटक वाट चुकले, अंधारात बचावकार्य सुरु असताना दगडफेक

पुणे न्यूज : मावळमधील तिकोना किल्ल्यावर वाट चुकून अडकलेल्या तीन पर्यटकांची शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने सुखरूप सुटका केली. रात्रीच्या अंधारात सुरू असलेल्या बचावकार्यात एका पर्यटकाने घाबरलेल्या अवस्थेत पथकाच्या दिशेने दगडफेकही केली. मात्र, संयम आणि धैर्याने पथकाने तिघांनाही सुरक्षितपणे किल्ल्यावरून खाली आणलं.
मध्य प्रदेशातून तिकोना किल्ल्यावर फिरण्यासाठी आलेले तीन पर्यटक रात्रीच्या सुमारास वाट चुकून दुर्गम ठिकाणी अडकले. माहिती मिळताच शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमने तातडीने शोधमोहीम सुरू केली. दोन पर्यटक सापडल्यानंतर तिसऱ्याचा अंधारात शोध सुरू होता. आवाजाचा मागोवा घेत पथक पुढे जात असताना घाबरलेल्या पर्यटकाने पथकाच्या दिशेने दगडफेक केली. परिस्थिती हाताळत अखेर त्यालाही सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश आलं. सुजित मोहळ, रमेश कुंभार आणि गणेश सणस यांच्या योगदानामुळे ही बचावमोहीम यशस्वी झाली.
गोराई बीचवर फिरायला आलेल्या पर्यटकांना भरधाव चारचाकीने धडक दिल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या अपघातात चार महिला गंभीर जखमी झाल्या असून पोलिसांनी थार चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना दि. २६ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता गोराई बीच, दिनू रिसॉर्ट समोर, समुद्र किनारी, गोराई गाव, बोरीवली (प.) येथे घडली
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी चालक श्रेयस शंकरलाल टेंबरे (वय २४) हा आपली महिंद्रा कंपनीची एस.यू.व्ही. MH 47 AE 2867 भरधाव वाहन वेगाने चालवत होता. त्याने निष्काळजीपणे वाहन चालवून रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या रिक्षा ला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतरही न थांबता त्याने बीचवर उभ्या असलेल्या महिलांना उडवले.
या अपघातात - दिपाली उर्फ जास्मिन सलीम कुरेशी (२९) - पायाच्या मांडीला गंभीर दुखापत, विजेता दिपचंद गुप्ता (३१)*उजव्या पायाला, पाठीच्या मणक्याला गंभीर दुखापत, जेनिफर प्रदिप सरकार (३५) डोक्याला मुकामार, रक्तस्त्राव, हेमा जयंती सिंग (२५)- उजव्या हाताला खांद्याला-कोपराला जखम झाली. जखमींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले
या प्रकरणी गोराई पोलीस ठाण्यात आरोपी चालक याच्या विरोधात निष्काळजीपणे वाहन चालवून अपघात केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
सलगच्या सुट्ट्यांमुळे राज्यातील पर्यटक रायगड मध्ये दाखल झालेत. जिल्ह्यातील समुद्र किनारे पर्यटकांच्या आगमनाने गजबजून गेलेत. पावसाळी खबरदारी म्हणून या किनाऱ्यांवर पर्यटकांवर बंदी घालण्यात आली होती मात्र आता ही किनारे पर्यटकांसाठी खुले करण्यात आले आहेत त्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक रायगड मध्ये दाखल झालेत.दिवेआगर दुर्घटनेनंतर समुद्र किनाऱ्यांवर विशेष खबरदारी घेण्यात येतेय.त्यामुळे पर्यटकांना देखील जास्त खोल पाण्यात न जाण्याच्या सूचना करण्यात येत आहेत.