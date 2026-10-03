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पुण्याजवळच्या तिकोना किल्ल्यावर थरार! 3 पर्यटक वाट चुकले, अंधारात बचावकार्य सुरु असताना दगडफेक

 तिकोना किल्ल्यावर 3 पर्यटक वाट चुकले होते.  अडकलेल्या तीन पर्यटकांची थरारक सुटका करण्यात आली.  दगडफेकीनंतरही शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमचे बचावकार्य फत्ते केले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 03, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 05:21 PM IST
पुण्याजवळच्या तिकोना किल्ल्यावर थरार! 3 पर्यटक वाट चुकले, अंधारात बचावकार्य सुरु असताना दगडफेक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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