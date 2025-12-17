English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये थरार! कैद्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न

येरवडा कारागृहात कैद्यावर फरशीने हल्ला झाला आहे. खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 17, 2025, 12:01 AM IST
पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये थरार! कैद्याची हत्या करण्याचा प्रयत्न

Pune Crime News : पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये थरारक घटना घडली आहे.  येरवडा कारागृहातील बराकीत झालेल्या वादातून कैद्यांनी एकावर फरशीने हल्ला केला. कैद्याच्या डोक्यात फरशी घालून खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेमुळे कारागृहातील कैद्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विशाल नागनाथ कांबळे (वय २८, रा. लक्ष्मीनगर, येरवडा) असे गंभीर जखमी झालेल्याचे नाव आहे. त्याच्यावर ससून रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी आकाश सतीश चंडालिया (वय ३०, रा. जयजवाननगर, येरवडा), दीपक संजय रेड्डी (वय २७, रा. इंद्रायणी काॅलनी, कामशेत) यांच्याविरुद्ध गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे.  कारागृह अधिकारी सचिन गुरव यांनी येरवडा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंडालिया, रेड्डी, कांबळे हे सराइत आहे. येरवडा भागातील एका खून प्रकरणात चंडालियाला अटक करण्यात आली होती. येरवडा कारागृहातील सी. जे. विभागातील बराक क्रमांक एकमध्ये तिघांना ठेवण्यात आले आहे. चंडालिया, रेड्डी आणि कांबळे यांच्यात कारागृहात वाद झाले होते. सोमवारी (१५ डिसेंबर) सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास चंडालिया, रेड्डी यांनी कांबळे याच्यावर फरशीच्या तुकड्याने हल्ला केला. त्याच्या डोक्यात फरशीचा तुकडा घातला. मारहाणीत तो गंभीर जखमी झाला. आरडा ओरडा ऐकून कारागृहातील रक्षकांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आरोपी चंडालिया आणि रेड्डी यांना रोखले. 

जखमी अवस्थेतील कांबळे याला तातडीने रग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेची माहिती मिळताच येरवडा विभागाच्या सहायक पोलीस आयुक्त प्रांजली सोनवणे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अंजुम बागवान यांनी घटनास्थळी भेट दिली.  खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक निरीक्षक जराड तपास करत आहेत.
येरवडा कारागृहात यापूर्वी किरकोळ वादातून कैद्यांमध्ये हाणामारीच्या घटना घडल्या होत्या. कैद्यांमधील हाणामारी, चाेरून मोबाइल संच, तसेच अमली पदार्थ आणणे असे गैरप्रकार घडल्याने येरवडा कारागृहात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले होते. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविल्यानंतर कारागृहातील हाणामारीच्या घटना कमी झाल्या, तसेच गैरप्रकारही कमी झाले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Thrilling in Pune's Yerawada JailAttempt to kill a prisonerpune crime newsपुणे क्रईम न्यूज

इतर बातम्या

माणिकराव कोकाटेंची 2 वर्षाची शिक्षा कायम, त्या प्रकरणामुळं...

महाराष्ट्र बातम्या