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BREAKING NEWS: टायगर श्रॉफवर हल्ला करणारे तिघे अटकेत; संशय येऊ नये म्हणून पुण्याहून...

टायगर श्रॉफवरील हल्ला प्रकरणातील आरोपींना कोटा येथून अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 19, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Oct 19, 2026, 11:59 AM IST
BREAKING NEWS: टायगर श्रॉफवर हल्ला करणारे तिघे अटकेत; संशय येऊ नये म्हणून पुण्याहून...
Image Credit: Tiger Shroff firing case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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