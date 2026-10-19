बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफवर भरवस्तीत गोळीबार झाल्यानंतर मुंबईसह देशभरात एकच खळबळ उडाली होती. मुंबई पोलिसांनी तपासाला वेग दिला होता. आता या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर येतेय. मुंबई गुन्हे शाखेने तीन संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. कोटा येथून तिघांना अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. कोटा शहर पोलिसांनी आरोपींच्या अटकेला अद्याप अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही.
टायगर श्रॉफवर हल्ला केल्यानंतर आरोपी दुचाकीने अंधेरी स्थानकापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर ती दुचाकी तिथेच सोडून ट्रेनने सुरतला गेल्याचा प्राथमिक माहिती समोर येत होती. पोलिसांनी सीसीटिव्ही तपासल्यानंतर आणि अंधेरी स्थानकात दुचाकी सापडल्यानंतर पोलिस तपासाला वेग आला. आरोपी हे ट्रेनमार्गेच फरार झाल्याची पुष्टी झाल्यानंतर पोलिसांनी तपासाचाी चक्रे फिरवली.
कोटा येथील रेल्वे कॉलनी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून आरोपींना पकडण्यात आल्याचे सांगितले जातेय. आरोपी पुण्याहून जयपूरला जाणाऱ्या 12049 क्रमांकाच्या रेल्वेगाडीत पकतले गेले असल्याची माहिती समोर येतेय. तीन आरोपीपैंकी दोन हरियाणा आणि एक महाराष्ट्रातील असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून अधिक तपास सुरू आहे.
आरोपींची नावे पुढील प्रमाणे, फुलसिंग वय 17, राहणार हरियाणा, हृतिक कुमार उर्फ रोशन वय 22 राहणार, बिहार. सध्या ऊर्दू शाळेजवळील गिल बार्ली, अंधेरी पश्चिम, मुंबई येथे राहणारा असून तो रॅपिडो ड्रायव्हर म्हणून काम करत होता. रेहान, वय 18 राहणार हरियाणा अशी आरोपींची माहिती समोर येतेय.
दरम्यान, टायगर श्रॉफवर गोळीबार करण्यासाठी हल्लेखोरांनी गावठी पिस्तुलाचा वापर केल्याचे न्यायवैदक तपासणीतून समोर आले आहे. तसंच, हल्लेखोराने एकूण सात गोळ्या झाडल्या. त्यापैकी पाच गोळ्या कारला लागल्या तर दोन गोळ्या लक्ष्य चुकवून गेल्या. या हल्ल्यात टायगर श्रॉफ थोडक्यात बचावला असून त्याच्या ड्रायव्हरला मात्र गंभीर दुखापत झाली आहे. मुंबई पोलिसांनी टायगर श्रॉफ आणि त्यांच्या चालकाचा जबाब नोंदवला आहे.
लॉरेन्स बिश्नोईच्या टोळीतील अनिल पंडित याने हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. पानिपतपासून कॅनडा, थायलंड आणि दुबईमार्गे अमेरिकेपर्यंत पोहोचलेला अनिल पंडित याचे नाव हरियाणा, दिल्ली आणि पुण्यातील गोळीबार व खंडणीच्या कथित प्रकरणांमध्ये समोर आले आहे. परदेशी शस्त्रांसह पकडण्यात आलेल्या शूटर्सशीही त्याचे कथित संबंध असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे.