Marathi News
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
Tipu Sultan: भारतात कुठे कुठे पसरले होते टिपू सुलतानचे साम्राज्य? कधी महाराष्ट्रावर राज्य केले का? जाणून घ्या इतिहास

टिपू सुलतानमुळे महाराष्ट्रात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. भारतात कुठे कुठे पसरले होते टिपू सुलतानचे साम्राज्य? कधी महाराष्ट्रावर राज्य केले का? जाणून घेऊया सर्व इतिहास. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 16, 2026, 11:56 PM IST
Tipu Sultan Controversy: मालेगावात उपमहापौरांच्या दालनात टिपू सुलतानचा फोटो लावण्यात आला. या फोटोमुळे महाराष्ट्रात राजकारण पेटले.  राजकीय वादामुळे टिपू सुलतानचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतानशी केली. यामुळे निषेध व्यक्त होत आहेत. भारतात कुठे कुठे पसरले होते टिपू सुलतानचे साम्राज्य? कधी महाराष्ट्रावर राज्य केले का? जाणून घेऊया इतिहास

टिपू सुलतानचे साम्राज्य 

1782 ते 1799  पर्यंत टिपू सुलतानने  म्हैसूर राज्यावर राज्य केले. त्याची राजधानी सध्याच्या कर्नाटकातील श्रीरंगपट्टण होती. त्याचे साम्राज्य मोठ्या प्रमाणात दक्षिण भारतात केंद्रित होते, ज्यामध्ये सध्याच्या कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूचा मोठा भाग व्यापला होता. त्याचे प्रदेश मलबार किनाऱ्यावर पसरलेले होते, ज्यामध्ये कॅनरा आणि मलबारचा काही भाग समाविष्ट होता. उत्तरेकडे बेल्लारीपर्यंत पोहोचले होते. उत्तरेकडे, त्याच्या सीमा कृष्णा आणि तुंगभद्रा नद्यांच्या दरम्यानच्या प्रदेशापर्यंत पसरल्या होत्या, ज्यामध्ये धारवाड आणि गजेंद्रगड सारख्या क्षेत्रांचा समावेश होता, जे आता कर्नाटकचा भाग आहेत.

टिपू सुलतानने कधी महाराष्ट्रावर राज्य केले का? 

प्राचीन काळी, टिपू सुलतान सध्याच्या महाराष्ट्राच्या बहुतेक भागावर थेट राज्य करत नव्हता. त्याच्या काळात, महाराष्ट्र हा पश्चिम आणि मध्य भारतातील एक प्रमुख राजकीय शक्ती असलेल्या मराठा साम्राज्याचा भाग होता. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्यात कोणताही संबंध नव्हता. टिपू सुलतान आणि मराठ्यांमध्ये वारंवार लढाया होत असत. मराठा-म्हैसूर वाद होता. या लढायांमध्ये सीमावर्ती किल्ले आणि प्रदेशांवर वाद होते, ज्यामध्ये सध्याच्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेजवळील भागांचा समावेश होता. 

वादग्रस्त सीमावर्ती भाग 

म्हैसूर आणि मराठा सैन्यात नरगुंड, बदामी आणि अदोनी सारख्या काही किल्ल्या आणि शहरांमध्ये भयंकर संघर्ष झाले. दक्षिण आणि पश्चिम भारतामधील व्यापारी मार्ग आणि लष्करी प्रवेश बिंदूंवर नियंत्रण ठेवणारे हे भाग सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे होते.

हिंगोली आणि मराठवाड्यासह कनेक्शन 

ऐतिहासिक नोंदींवरून असे दिसून येते की सध्याच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा प्रदेशात असलेले हिंगोली सारखे क्षेत्र मोठ्या मराठा-म्हैसूर संघर्षांनी प्रभावित झाले होते. दख्खनच्या मोठ्या प्रदेशात टिपू सुलतानच्या सैन्य आणि मराठा सैन्य यांच्यात झालेल्या लढाया आणि लष्करी कारवायांचे वृत्तांत आहेत. या संघर्षांनंतर, यापैकी काही भाग नंतर म्हैसूरऐवजी हैदराबादच्या निजामाच्या ताब्यात आले.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Tipu Sultan created a big controversy in MaharashtraTipu Sultan empire ever rule over Maharashtratipu sultsn historyटिपू सुलतानटिपु सुलतान इतिहास

