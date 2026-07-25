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'मोर्चात पक्षाचा झेंडा नसेल! माझ्या, उद्धवच्या नावाने घोषणा नको, सरकारचा...', राज ठाकरेंचे आदेश; 'मुलींना त्रास देणाऱ्यांना...'

रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राज यांनी शिवसेना आणि मनसैनिकांना सूचना करतानाच पालक आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं असं आवाहन केलंय. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 25, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:51 AM IST
'मोर्चात पक्षाचा झेंडा नसेल! माझ्या, उद्धवच्या नावाने घोषणा नको, सरकारचा...', राज ठाकरेंचे आदेश; 'मुलींना त्रास देणाऱ्यांना...'
Image Credit: राज ठाकरेंनी दिला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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