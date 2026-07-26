'हा खरा विष्णुचा अवतार'; उद्धव ठाकरे असं कोणाला म्हणाले?

नीट पेपरफुटी प्रकरणी कॉक्रोज जनता पार्टीने जंतरमंतर येथे आंदोलन पुकारलं होतं. सीजेपींच्या आंदोलनाला संपूर्ण देशभरातून प्रतिसाद मिळाला होता. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर यश लाभत सरकारने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. आंदोलनाचे यश म्हणून शिवसेना आणि मनसेने मुंबईतील शिवाजी पार्कवर आज विजयी जल्लोष केला. आंदोलक तरुणांच्या अभिनंदनासाठी ठाकरे बंधूंचा तिरंगा मार्च काढण्यात आला. या तिरंगा मार्चसाठी मोठ्यासंख्येने नागरिक उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवारदेखील यावेळी मंचावर उपस्थित होते. यावेळी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सभेला संबोधित केले. तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली.
आज केवळ मी आपलं अभिनंदन नाही करत आहे. मी देशातील तमाम देशभक्तांना अभिवादन करतो. आज अंधभक्तांविरोधात देशभक्त जिंकले आहेत. या संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. हा संघर्ष भाजप विरुद्ध भारत असा आहे. मी कालच म्हटलं होतं झुरळाने एका हकुमशाहला नमवलं आहे. हा खरा वि्ष्णुचा अवतार आहे. मला मोदींजींना सांगायचा आहे. की आतातरी देशाकडे लक्ष द्या. कारण तुमचे मंत्री त्यांचे काम सोडून पक्ष फोडण्यात बिझी आहे. त्यांना म्हणा देशाचे काम करा, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
पुढे ते म्हणाले की, अर्थमंत्री घसरत्या रुपयाबद्दल बोलत नाही. पण पेपरफुटीचे फायदे समजून सांगतात. राजनाथ सिंह संरक्षण मंत्री आहेत पण देशाच्या संरक्षणाची बोंब पण धर्मेंद्र प्रधानांच्या संरक्षणासाठी पुढे आले होते. आपले 'खड्डामंत्री' नाही आपले रस्तेमंत्री इथेनॉलवरती बोलताहेत. मला मोदींजींना सांगायचाय तुम्हाला तुमच्या लाडक्या धर्मेंद्र प्रधानांना मंत्रिमंडळातून काढताना किती यातना झाल्या त्याहीपेक्षा जास्त यातना आपण ज्यांना श्रद्धांजली वाहिली. त्या मुलांना व मुलांच्या कुटुंबियांना झाल्या आहेत, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
भाषण करण्याचा दिवस नव्हे तुम्ही जे आंदोलन देशभर पेटवले आणि त्या आंदोलनाला यश आले त्याचा उत्साह साजरा करण्यासाठी तुम्ही आज इथे आले आहेत, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. तसंच, 'आज मी एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट नमूद करणे गरजेचं आहे. आज नीटच्या परीक्षा, पेपरफुटीचे आंदोलन आणि त्याच्या नंतर आपल्या देशभरातील अनेक परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. माझी या सगळ्यांना विनंती आहे की आंदोलनाला यश आलंय आपण उत्साह साजरा करुच पण आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण एक मिनिटे मौन धारण करुन आणि शांत उभं राहू', असंही त्यांनी म्हटलं आहे.