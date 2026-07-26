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'हा खरा विष्णुचा अवतार'; उद्धव ठाकरे असं कोणाला म्हणाले?

राज आणि उद्धव ठाकरे यांची  शिवाजी पार्क येथे सावरकर सभागृह समोर ठाकरे बंधूंनी हाक दिलेल्या विजयी रॅलीला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून तरुणांकडून विजय जल्लोष साजरा केला जात आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:56 AM IST
'हा खरा विष्णुचा अवतार'; उद्धव ठाकरे असं कोणाला म्हणाले?
Image Credit: Tiranga Vijay Rally by Uddhav and Raj Thackeray ahed cjp protest dharmendra pradhan resignation updates

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'हा खरा विष्णुचा अवतार'; उद्धव ठाकरे असं कोणाला म्हणाले?
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