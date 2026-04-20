टिटवाळ्यात ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, पोलिसांनी कसा काढला ड्रग्ज पेडलरचा माग

गोरेगावच्या नेस्को ड्रग्ज पार्टी प्रकरणानंतर ड्रग्ज विरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली आहे. अंमली पदार्थविरोधी विभागाने साकीनाक्यातून जप्त केलेल्या दोनशे एक्स्टेंसी गोळ्यांचे टिटवाळा कनेक्शन उघड झालं. आणि पोलिसांनी कारवाईची व्याप्ती वाढवली. टिटवाळा- गोवेली रोडवर असणाऱ्या हायप्रोफाइल सोसायटीतील एका फ्लॅटवर पोलिसांनी छापा टाकला आहे. या फ्लॅटमधून पोलिसांनी तब्बल 6 कोटींच्या 5 हजार एक्स्टेंसी गोळ्या जप्त करून या महिलेला अटक केली आहे. ए पॉल असं या महिलेचं नाव आहे.
टिटवाळ्यात ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश आहे. पोलिसांनी कसा काढला ड्रग्ज पेडलरचा माग,जाणून घ्या. नेस्कोमधील पार्टीत ड्रग्ज प्रकरण समोर आला आहे. दुसऱ्या दिवशी अमली पदार्थ विरोधी पथकाचा साकीनाका इथं छापा पडला आहे. छाप्यात 200 एक्स्टेंसी गोळ्या जप्त केल्या आहेत. एक्स्टेंसी गोळ्या बाळगणारा इरफान अन्सारी अटकेत आहे. इरफान अन्सारीच्या चौकशी पॉल या महिलेचं नाव समोर आहे. पॉल आधी कल्याणमध्ये राहात होती. सहा महिन्यांपूर्वीच ती टिटवाळा इथं शिफ्ट झाली. पोलिसांनी टिटवाळ्यात पॉलच्या फ्लॅटवर छापा टाकला आहे. पॉलच्या घरातून तब्बल 6 कोटींच्या 5 हजार एक्स्टेंसी गोळ्या जप्त केल्या आहेत. ड्रग्ज पेडलर पॉलला अटक केलं आहे. पोलिसांनी टिटवाळ्यामधून पॉलला अटक केल्यानंतर आता ड्रग्जच्या काळ्या धंद्याची पाळंमुळं उकरून काढायला सुरूवात केलीय. पॉला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी तिची कुडंलीच मांडली आहे.
टिटवाळ्यातून अटक केलेली पॉल पूर्वी डान्सबारमध्ये काम करायची. डान्सबारची नोकरी सोडल्यानंतर ती ड्रग्ज सप्लायर बनली आहे. ड्रग्ज सप्लायर पॉलची दोन लग्न केले आहेत. एक नवरा गुन्हेगार असून त्याचाही पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. नेस्कोमध्ये ड्रग्जच्या सेवनानंतर दोन तरुणांचा मृत्यू झाला होता. आणि त्यामुळे मुंबईत एकच खळबळ उडाली होती..त्यानंतर मात्र पोलिसांनी ड्रग्ज पेडलरचा माग काढत मुसक्या आवळायला सुरूवात केली.. आधी साकीनाक्यातून इरफान अन्सारी आणि त्यानंतर टिटवाळ्यातून पॉल नावाच्या महिला ड्रग्ज पेडलरला अटक केलीय.. आता या पॉलच्या चौकशीत मोठं ड्रग्जचं रॅकेट समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे.