'शिंदे साहेबांचाही काहीतरी...' उमेदवारी नाकारल्यानंतर खासदार पुत्राची भावनिक पोस्ट; 'हट्टी मुलांचं...'

TMC Election: महाराष्ट्र्रात सध्या विविध पालिंकाच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झालीय. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपली. यानंतर तिकिट मिळालेल्यांचा जल्लोष तर न मिळाल्यांमध्ये नाराजी पाहायला मिळाली. कोणाला चक्कर आली तर कोणाला हार्ट अटॅक आला. यात काहींनी आपली नाराजी बोलून दाखवली तर काहींनी संयम दाखवला. ठाण्याचे खासदार नरेश म्हस्के यांचे पुत्र आशुतोष नरेश म्हस्के यांची उमेदवारी डावलण्यात आली. यानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट करत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. काय म्हणाले आशुतोष म्हस्के? सविस्तर जाणून घेऊया.
मी आणि माझे वडील नरेश म्हस्के, दोघांचाही जन्म आणि बालपण ह्याच प्रभागात झालं. आनंद नगर, गांधी नगर, कुष्ठरुग्ण वसाहत आणि आसपासचा भाग आमच्यासाठी फक्त राहण्याची जागा नव्हे, तर पूर्ण कुटुंबासारखं आहे. इथे आम्ही लहानाचे मोठे झालो, इथल्या प्रत्येक गल्ली-बोळांची ओळख आम्हाला आहे. इथल्या लोकांशी आमचा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे, जो वर्षानुवर्षे जपला गेल्याचे आशुतोष म्हस्के यांनी म्हटलं.
वडील महापौर झाल्यानंतर आणि मला समज येऊ लागल्यापासून मी इथे निरंतर काम करत आलो आहे. प्रत्येक कुटुंबाच्या समस्या जाणून घेऊन, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि वडिलांच्या मार्गदर्शनाने शक्य तेवढी मदत केली. मेंटल हॉस्पिटल परिसर, रघुनाथ नगर, हजुरी भाग यांसारख्या ठिकाणीही संपर्क ठेवून लोकांच्या अडचणी सोडवल्या. हे सगळं कोणत्याही अपेक्षेविना, मनापासून केल्याचे त्यांनी म्हटले.
आम्ही दोघेही शिवसेनेच्या भगव्या झेंड्याखाली वाढलो आणि मोठे झालो. हा पक्ष आमच्या रक्तात भिनला आहे. शिवसेनेचा आणि वडिलांचा वारसा घेऊन मी नेहमी निःस्वार्थीपणे काम केलं. पक्षाची शिस्त आणि निष्ठा कायम जपली. वडील खासदार झाल्यानंतर इथल्या लोकांना माझ्याकडून प्रतिनिधित्वाची अपेक्षा होती, जी स्वाभाविक होती.
प्रभागातील नागरिकांचा आग्रह आणि अपेक्षा लक्षात घेऊन मी उमेदवारीसाठी तयार झालो होतो. निवडणूक जवळ आली तसा लोकांचा आग्रह आणखी वाढला. मात्र पक्षाच्या स्तरावर काही अडचणी होत्या, शिंदे साहेबांना कदाचित काही नाइलाज होता. कुटुंबात हट्टी मुलाचं ऐकलं जातं, तर समजूतदार मुलाला मागे सरकावं लागतं – असंच काहीसं घडलं. कदाचित माझ्यात काही कमी असावी, अशी खंत बोलून दाखवली.
माझ्या मनात कोणाच्याही विषयी राग किंवा नाराजी नाही. मी यापूर्वी जसं काम करत होतो, तसं पुढेही करत राहीन. पक्ष जो निर्णय घेईल आणि जी जबाबदारी देईल, ती प्रामाणिकपणे पार पाडेन. माझी शिवसेनेला आणि या प्रभागाला असलेली बांधिलकी कायम राहील, असे आशुतोष म्हस्के म्हणाले.
प्रभागातील सर्व नागरिकांची नाराजी आणि खंत मी पूर्णपणे समजू शकतो. पण मी नेहमीप्रमाणे तुमच्यासाठी उपलब्ध आहे. तुमचे आशीर्वाद आणि साथ कायम मला मिळत राहो. संधी न मिळाली तरी मी खचणार नाही, फक्त तुम्ही माझ्या पाठीवर हात ठेवून 'लढ' म्हणा, असे म्हस्के म्हणाले.