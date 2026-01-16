TMC Elections 2026 Result : ठाण्यात शिवसेनेला अभूतपूर्व यश! जे दिघेंना जमलं नाही ते शिंदेंनी करून दाखवलं

TMC Elections Result 2026 : राज्यभरातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल शुक्रवार 16 जानेवारी रोजी जाहीर होत आहे. मुंबईनंतर सर्वात चर्चेत असलेल्या महापालिकांपैकी एक असणाऱ्या ठाणे महापालिकेचा निकाल समोर येत असून यात आतापर्यंत कधीही न मिळालेलं एवढं अभूतपूर्व यश हे शिवसेनेला मिळालं आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात ठाण्यात पुन्हा एकदा शिवसेनेची बहुमताची सत्ता आली आहे.
ठाण्यात यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना - भाजप यांची युती होती तर शिवसेना UBT, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस SP यांची आघडी होती. ठाणे महापालिकेचे एकूण 131 प्रभाग आहेत. शिवसेना - भाजप युतीमध्ये सर्वाधिक 84 जागा या शिवसेनेने लढवल्या तर 40 जागा या भाजपने लढवल्या. तर शिवसेना UBT ने 53 तर मनसेने 23 तर राष्ट्रवादी काँग्रेस SP ने 64 जागा लढवल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे 66 तर काँग्रेसने 61 जागा लढवून ते स्वतंत्र निवडणुकीला सामोरे गेले. तर ठाण्यात 265 उमेदवारांनी निवडणूक लढवली.
ठाणे महापालिकांच्या आतापर्यंत जाहीर झालेल्या प्रभागाच्या निकालांनुसार शिवसेना शिंदे गटाचे 75 उमेदवार निवडून आले आहेत. तर 28 जागा या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना मिळाल्या आहेत. AIMIM च्या उमेदवारांनी ५ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने 11, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने 9 तर शिवसेना UBT ला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. तर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांचा ही पराभव झालाय . एम आय एमला - ५ जागा तर १ अपक्ष उमेदवार निवडून आलेला आहे. तर मनसे शहर अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पराभूत झाले असून या निवडणुकीत मनसे, रासप आणि वंचितला खातं सुद्धा उघडता आलेलं नाही. मात्र या निकालावरून ठाण्यात पुन्हा एकदा शिवसेनेची बहुमताची सत्ता आली असून शिवसेनेचाच महापौर होणार हे निश्चित आहे.
नक्की वाचा : Thane Election Winner List: ठाण्यातील विजयी उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर
धर्मवीर आनंद दिघे हे एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय गुरु आहेत. मात्र स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वात सुद्धा शिवसेनेला महापालिकेवर बहुमताची सत्ता आणता आलेली नव्हती. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी 2017 मध्येच 67 जागा जिंकून विक्रम रचला होता. मात्र यंदा 2026 च्या महापालिका निवडणुकीत शिंदेंच्या नेतृत्वात शिवसेनेनं 75 हुन अधिक जागा जिंकून अभूतपूर्व आकडा पार केला आहे. त्यामुळे जे आनंद दिघेंना जमलं नाही ते एकनाथ शिंदेनी ठाण्यात करून दाखवलंय. शिंदे बालेकिल्ल्यात पुन्हा शिवसेनेनं रेकॉर्डब्रेक विजय मिळवलाय.