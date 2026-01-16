English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
TMC Elections 2026 Result : ठाण्यात शिवसेनेला अभूतपूर्व यश! जे दिघेंना जमलं नाही ते शिंदेंनी करून दाखवलं

TMC Elections Result 2026 :  मुंबईनंतर सर्वात चर्चेत असलेल्या महापालिकांपैकी एक असणाऱ्या ठाणे महापालिकेचा निकाल समोर येत असून यात आतापर्यंत कधीही न मिळालेलं एवढं अभूतपूर्व यश हे शिवसेनेला मिळालं आहे. शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात पुन्हा शिवसेनेनं रेकॉर्डब्रेक विजय मिळवलाय. 

पूजा पवार | Updated: Jan 16, 2026, 09:27 PM IST
TMC Elections 2026 Result : ठाण्यात शिवसेनेला अभूतपूर्व यश! जे दिघेंना जमलं नाही ते शिंदेंनी करून दाखवलं
Photo Credit - Social Media

TMC Elections Result 2026 : राज्यभरातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा निकाल शुक्रवार 16 जानेवारी रोजी जाहीर होत आहे. मुंबईनंतर सर्वात चर्चेत असलेल्या महापालिकांपैकी एक असणाऱ्या ठाणे महापालिकेचा निकाल समोर येत असून यात आतापर्यंत कधीही न मिळालेलं एवढं अभूतपूर्व यश हे शिवसेनेला मिळालं आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात ठाण्यात पुन्हा एकदा शिवसेनेची बहुमताची सत्ता आली आहे. 

ठाण्यात कोणी किती जागा लढवल्या? 

ठाण्यात यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये शिवसेना - भाजप यांची युती होती तर शिवसेना UBT, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस SP यांची आघडी होती. ठाणे महापालिकेचे एकूण 131 प्रभाग आहेत. शिवसेना - भाजप युतीमध्ये सर्वाधिक 84 जागा या शिवसेनेने लढवल्या तर 40 जागा या भाजपने लढवल्या. तर शिवसेना UBT ने 53 तर मनसेने 23  तर राष्ट्रवादी काँग्रेस SP ने 64 जागा लढवल्या. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) हे 66 तर काँग्रेसने 61 जागा लढवून ते स्वतंत्र निवडणुकीला सामोरे गेले. तर ठाण्यात 265 उमेदवारांनी निवडणूक लढवली. 

शिवसेनेला शिंदे गटाचे 75 उमेदवार विजयी : 

ठाणे महापालिकांच्या आतापर्यंत जाहीर झालेल्या प्रभागाच्या निकालांनुसार शिवसेना शिंदे गटाचे 75 उमेदवार निवडून आले आहेत. तर 28 जागा या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना मिळाल्या आहेत. AIMIM च्या उमेदवारांनी ५ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने 11, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने 9 तर  शिवसेना UBT ला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावं लागलं आहे. तर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांचा ही पराभव झालाय . एम आय एमला - ५ जागा तर १ अपक्ष उमेदवार निवडून आलेला आहे. तर मनसे शहर अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पराभूत झाले असून या निवडणुकीत मनसे,  रासप आणि वंचितला खातं सुद्धा उघडता आलेलं नाही.  मात्र या निकालावरून ठाण्यात पुन्हा एकदा शिवसेनेची बहुमताची सत्ता आली असून शिवसेनेचाच महापौर होणार हे निश्चित आहे. 

नक्की वाचा : Thane Election Winner List: ठाण्यातील विजयी उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर

 

शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात पुन्हा रेकॉर्डब्रेक विजय :

धर्मवीर आनंद दिघे हे एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय गुरु आहेत. मात्र स्वर्गीय आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वात सुद्धा शिवसेनेला महापालिकेवर बहुमताची सत्ता आणता आलेली नव्हती. मात्र एकनाथ शिंदे यांनी 2017 मध्येच 67 जागा जिंकून विक्रम रचला होता. मात्र यंदा 2026 च्या महापालिका निवडणुकीत शिंदेंच्या नेतृत्वात शिवसेनेनं  75 हुन अधिक जागा जिंकून अभूतपूर्व आकडा पार केला आहे. त्यामुळे जे आनंद दिघेंना जमलं नाही ते एकनाथ शिंदेनी ठाण्यात करून दाखवलंय. शिंदे बालेकिल्ल्यात पुन्हा शिवसेनेनं रेकॉर्डब्रेक विजय मिळवलाय. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

