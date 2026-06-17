/Operation Tiger: ठाकरेंच्या खासदारांना नेमके किती पैसे मिळत आहेत? पक्षाच्या नेत्यानेच केलं उघड, 15 कोटी दिले असून नंतर...

Sanjay Raut Big Claim over Mahua Moitra Post: महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगरच्या निमित्ताने राजकीय भूकंप होणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 खासदार बंडखोरीच्या तयारीत असून, एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील 9 पैकी 6 खासदार ऑपरेशन टायगरचा भाग असल्याचं समजत आहे. वर्धापन दिनाच्या तोंडावर शिवसेना पुन्हा एकदा फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, यामुळे विरोधकांमध्ये नाराजी असून भाजपाप्रणीत महायुती सरकारवर टीका करत आहेत. तसंच बंडखोरीच्या तयारीत असणाऱ्या खासदारांवर टीका करत आहेत.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी एक्सच्या माध्यमातून संताप व्यक्त करत टीका केली आहे. ठाकरेंचे खासदार फक्त 15 कोटींमध्ये...इतक्या स्वस्तात कसे काय विकले गेले? असा प्रश्न त्यांनी उपहासात्मकपणे विचारला आहे. यावेळी त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांना 4 कोटींचा अॅडव्हान्स देण्यात आला होता असा दावा केला आहे.
"फक्त 15 कोटी रुपये? स्वस्तात का जात आहात? विश्वास ठेवा, आमच्या खासदारांना 4 कोटी रुपये अॅडव्हान्स आणि पुढील 36 महिन्यांच्या मुदतीसाठी दरमहा 1 कोटी रुपये मिळाले आहेत..... हनी आणि मनी," असं त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
Only 15 cr? Saste mein kyo jaa rahe hai? Believe ours got ₹4cr up front and ₹1cr a month for next 36 months of term. …. Honey plus Money.@uddhavthackeray @abhishekaitc https://t.co/Yl1ZXFxkC5— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 16, 2026
उद्धव ठाकरे गटाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी महुआ मोईत्रा यांच्या पोस्टवर उत्तर देताना 15 नव्हे तर 50 कोटीत खासदार विकले जात असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी दावा केला आहे की, यूबीटी (UBT) खासदारांना फक्त 15 कोटी नाही, तर 50 कोटी रुपये मिळत आहेत.
महुओ मोईत्रा यांच्या पोस्टवर ते म्हणाले की, "नाही, नाही, महुआ-जी, प्रति खासदार 'किमान आधारभूत किंमत' (MSP) 50 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच ५० 'खोके'! ती 15 कोटींची रक्कम तर केवळ अॅडव्हान्स)रक्कम आहे."
तसंच बंडखोर खासदारांना टोला लगावत राऊत म्हणाले, "खरं सांगायचं तर या लोकांची किंमत 50 हजार रुपयेही नाही. यांची किंमत फक्त शिवसेना आणि तृणमूल काँग्रेस ब्रँड टॅगमुळे वाढली आहे".
यापूर्वी, संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग करत एक पोस्ट केली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होते की, "महाराष्ट्रातील खासदारांना आज रात्री पक्ष बदलण्यासाठी प्रत्येकी 15 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली आहे, ही बातमी धक्कादायक आणि संतापजनक आहे."
त्यांच्या या विधानामुळे पक्षातील काही लोकसभा सदस्यांच्या पक्षबदलाबाबतच्या चर्चांना अधिकच उधाण आले. त्याआधी, सत्ताधारी शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांनी बंडखोर खासदारांनी पक्ष बदलल्यास त्यांचे स्वागत केले जाईल आणि त्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असे संकेत दिले होते. त्यानंतर, तृणमूल काँग्रेसच्या धर्तीवर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या (UBT) खासदारांकडून संभाव्य बंडाबाबतच्या चर्चांनी जोर धरला होता.