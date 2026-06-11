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आणखी एका खासदाराचा राजीनामा, आता TMC चे फक्त 10 खासदार राहिले; ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का

ममता बॅनर्जींना पुन्हा मोठा धक्का बसला आहे. आणखी एका खासदाराना राजीनामा दिला आहे.  आता TMC चे फक्त 10 खासदार राहिले असल्.याची माहिती समोक आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 11, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:27 PM IST
आणखी एका खासदाराचा राजीनामा, आता TMC चे फक्त 10 खासदार राहिले; ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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