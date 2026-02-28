'पक्षात हवेतले नेते आहेत,' अमोल मिटकरीचं सडेतोड मत, म्हणाले '4-5 नेत्यांवर पक्ष मोठा होत नसतो'

Amol Mitkari To The Point Interview: कार्यकर्ता हा पक्षाचा कणा असतो. 4 ते 5 नेत्यांच्या भरवशावर पक्ष मोठा होत नसतो असं सडेतोड मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मांडलं आहे. पक्षामध्ये असे हवेतले नेते आहेत असं टू द पॉईंट विधानही अमोल मिटकरी यांनी केलं आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत त्यांनी हे विधान केलं आहे.
"कार्यकर्ता पक्षाचा कणा असतो. त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणतीही निर्णयप्रक्रिया होत नसते. कार्यकर्त्याच्या भरवशावरच पक्ष मोठा होत असतो. 4-5 नेत्यांच्या भरवशावर पक्ष मोठा हो नसतो," असं सांगताना अमोल मिटकरी यांनी नावं घेण्यास नकार दिला. मी जर स्वत:ला नेता समजत असेन आणि मागे कार्यकर्ताच नसेल तर तुझ्या नेत्यागिरीला काय महत्त्व आहे. अजित पवारांना मास लीडर म्हटलं जायचं. एक महिना झाल्यानंतरही लोकांच्या डोळ्यातून अश्रू थांबत नाही आहेत.
पक्षात असे नेते आहेत का ज्यांच्या मागे लोक नाहीत तरी नेत्याचं स्थान आहे? असं विचारलं असता त्यांनी हवेतले नेते आहेत, तुम्ही शोधा असं म्हटलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणावर तुमची काय इच्छा आहे? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "अजित पवारांची जी इच्छा होती ती पूर्णत्वास जावी अशी माझी इच्छा आहे. अजित पवारांनी त्यांची इच्छा त्यांच्या विश्वासू लोकांना सांगितली होती. मी तितका विश्वासू नसावा. आम्ही पडद्यामागे अनेकदा अजित पवारांना विचारलं होतं. महाराष्ट्राच्या जनतेचं असं मत आहे सांगितलं होतं. त्यांनी प्रसंगानुरुप पाहू, तुम्हाला काहीतरी चांगली बातमी देऊ असं बोलायचे. असं वाटायचं की एकत्रीकरण झालं तर चांगलं वाटेल".
पुढे ते म्हणाले की, "फेब्रुवारीला विलिनीकरण होईल अशी चर्चा महाराष्ट्रात होती. असा सूर होता. दादा एकटेच अनेक बैठकांमध्ये होते. दादा जो निर्णय घेतील तो पक्षहिताचा आणि पक्षवाढीचा असेल हे मला माहिती होतं. 14 फेब्रुवारीला काहीतरी घडामोड होईल असं माझ्याही कानावर आलं होतं. आधी 9 फेब्रुवारी तारीख होती. पण तेव्हा सुप्रिया सुळेंच्या मुलीचं लग्न जुळलं होतं. त्यासंदर्भात अजित पवारच घोषणा करणार होते. 14 फेब्रुवारीला अधिकृत घोषणा होईल असं मला कळलं होतं".