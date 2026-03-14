तुम्ही अजित पवारांसोबत पक्ष सोडून का गेला नाहीत? जयंत पाटलांनी शरद पवारांचं नाव घेत दिलं उतर, 'मला बोलावलं, पण...'

Jayant Patil To The Point Interview: अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडली तेव्हा जयंत पाटलांनाही ऑफर दिली होती. जयंत पाटील यांनी स्वत: झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत हा खुलासा केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 14, 2026, 10:53 PM IST
Jayant Patil To The Point Interview: अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडली तेव्हा जयंत पाटलांनाही ऑफर दिली होती. जयंत पाटील यांनी स्वत: झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' मुलाखतीत हा खुलासा केला आहे. यावेळी त्यांनी अजित पवारांसोबत आपले फार खुले संबंध होते असंही सांगितलं. आम्ही मनात असेल ते एकमेकाला तोंडावर सांगायचो. आडपडद्याने संबंध नव्हते. 35-40 वर्ष आम्ही एकत्र काम केलं. कुठेही समस्या आली नाही. साखर संघ, राज्य बँक तेव्हापासून आम्ही एकत्र काम केलं असं जयंत पाटील यांनी सांगितलं. 

अजित पवारांसोबत जावंसं का वाटलं नाही? यावर ते म्हणाले की, "मी पक्षाचा अध्यक्ष होतो. त्यांनी पक्षाला बोलावलं नव्हतं. शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे यांनी विश्वास टाकून अध्य़क्ष म्हणून काम कऱण्याची जबाबदारी दिली असताना तसं वागलं पाहिजे. ते पक्षाचे नेते होते, भूमिका घेतली. त्या भूमिकेआधी आमच्यात चर्चाही झाल्या. काय कऱणं सोयीचं आहे हे ठरवून त्यांनी पावलं टाकली" 

पुढे ते म्हणाले की, "त्यांचा आग्रह होता, ते बोलवत होते, विधानसभेतही त्यांनी याचा उल्लेख केला होता. मी यावं अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती. एकत्रीकरण झालं असतं तर आमची इच्छा पूर्ण झाली असती असा आमचा अंदाज होता". 

"असा अपघात झालेला कधीच कोणी पाहिलेलं नाही. त्यामुळे शंका येणं स्वाभाविक आहे. शंकेच्या खोलात जाऊन काही लोक मुद्दे मांडत आहेत, बरीच नवी माहिती समोर येत आहे. एका बाजूने बाहेरचे लोक शंका घेत माहिती देत आहेत. सरकारनेही चौकशी सुरु केली आहे. चौकशी सुरु असताना त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही. चौकशीचे निष्कर्ष आल्यावक त्यावर बोलणं उचित आहेत," असं त्यांनी म्हटलं. 

"रोहित पवार कुटुंबातील व्यक्ती असल्याने सर्व ठिकाणी जाऊन दाद मागत आहेत. त्यांच्यामुळे नवी माहिती उघड होत आहे.कुटंबातील सदस्यांनी नाही तर कोणी भूमिका मांडायची. आम्ही आमच्या वतीने चर्चा करण्यासाठी विधानसभेत मांडलं आहे. चर्चा होईल अशी अपेक्षा आहे. विधानसभेत चर्चा घडवण्यासाठी मीच प्रस्ताव दिल आहे," असं ते म्हणाले. 

"रोहित पवार बरीच माहिती घेत आहेत, देत आहेत. त्यातून जी माहिती समोर येईल त्याची चौकशी करावीच लागेल. पायलट कोणाला भेटला, सीडीआर याचीही चौकशी करावी. विमान कसं पडलं एवढ्यावर थांबू नये. अन्यथा आमचं काम सुरु होईल. अपघात विचित्र पद्धतीने झाला त्यामुळे लोकांच्या मनात शंका आहे. मला मोठा धक्का होता. गेले काही महिने सतत चर्चा होत होती. आता ती थांबली आहे, आणि होईल असं दिसत नाही. त्यामुळे झालेला प्रकार धक्कादायक होता," असं त्यांनी सांगितलं. 

किती वेळा, कुठे अजित पवारांच्या भेटी झाल्या मी आधी सांगितल आहे. त्यावर आता बोलण्यात काही अर्थ नाही. ज्याच्याशी चर्चा सुरु होती तीच व्यक्ती गेली असं सांगत त्यांनी विलिनीकरणावर जास्त भाष्य करण्यास नकार दिला. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 

