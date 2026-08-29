शरद पवारांचा उत्तराधिकारी कोण? सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट सांगून टाकलं, 'त्यांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या...'

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पवार साहेबांचा कालही होता, आजही आहे आणि उद्याही राहील. चुकीच्या पद्धतीने तो काढून घेतला आणि तो त्यांनाच मिळाला पाहिजे असं ठाम मत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मांडलं आहे. माझ्या मनात, विचारात राष्ट्रवादी काँग्रेस एकच आहे जी शरदचंद्र पवारांची आहे असंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच यावेळी त्यांनी शरद पवारांचा उत्तराधिकारी कोण असणार? यावरही भाष्य केलं आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या..
"माझ्या मनात, विचारात राष्ट्रवादी काँग्रेस एकच आहे जी शरदचंद्र पवारांची आहे. कारण ते संस्थापक सदस्य आणि संस्थापक अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे कोणीही दोन, तीन राष्ट्रवादी काँग्रेस आहेत असा गैरसमज करुन घेऊ नये. राष्ट्रवादी काँग्रेस एकच आहे. तो चुकीच्या पद्धतीने शरद पवारांकडून काढून घेण्यात आला. कोर्टात त्यासंदर्भातील केस सुरु आहे. मी पुन्हा सांगते की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पवार साहेबांचा कालही होता, आजही आहे आणि उद्याही राहील. चुकीच्या पद्धतीने तो काढून घेतला आणि तो त्यांनाच मिळाला पाहिजे," असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.
"ते (शरद पवार) ठरवतील त्यांचा उत्तराधिकारी कोण. मग तो कोणीही असू शकतो. त्यांनी आणि त्यांच्यासोबतच्या लोकांनी पक्ष कोणाला द्यायचा हे शरद पवार ठरवतील. तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. कारण स्थापनेपासून पक्ष त्यांचा आहे," असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं आहे.
पुढे त्या म्हणाल्या की, "पक्षाचं नाव आणि चिन्ह चुकीच्या पद्धतीने काढून घेण्यात आलं. निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक सुनावणीला मी होते. आठवेळा सुनावणी झाली. पक्षघटना किती लोकांनी वाचली आहे. गेल्या तीन महिन्यात पक्षघटनेच्या काय चिंधड्या उडवल्या जात आहेत हे सर्वांनी पाहिलं आहे".
राज ठाकरे मॉ़डेल सर्वोत्तम आहे सांगत त्यांनी यावेळी कौतुक केलं. "मतभेद असणं यात गैर नाही. लोकशाहीत मतभेद जरुर असावेत. पण राज ठाकरे मॉ़डेल हे सर्वोत्तम आहे. मतभेद झाले असता त्यांनी वेगळा पक्ष काढला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मॉडेल त्यांनी तृणमूलमध्ये त्यांनी वापरलं नाही. कारण यात बदल करणं गरजेचं आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं. म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना फोडले आणि सुनवाणी दिली नाही. आता शिवसेनेचं प्रकरण सुरु आहे, पण आम्हाला तारखा मिळत नाही, केस लागत नाही," अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली.