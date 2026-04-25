'हा मोर्चा निघणारच नाही', मराठी सक्तीविरोधातील रिक्षाचालकांच्या मोर्चावर प्रताप सरनाईकांचा मोठा दावा, '4 लाख...'

Pratap Sarnaik on Rickshaw Drivers Morcha: रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठी आणि अमराठी वाद पेटला आहे. दरम्यान रिक्षाचालकांनी 4 मे रोजी मोर्चाचा इशारा दिला असला, तरी तो मोर्चा निघणारच नाही, असा दावा सरनाईकांनी केला आहे. तसंच रिक्षाचालकांचा मोर्चा इशारा हा केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट असल्याचा टोला लगावत त्यांना संघटनांचा दावा फेटाळला आहे.. रिक्षाचालकांच्या संख्येवरून सरनाईकांनी मोर्चाचा इशारा देणाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांनी मोठं विधान केलं आहे.
रिक्षाचालकांच्या मोर्चाबाबत विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "जे होणारच नाही त्यावर चर्चा करणं योग्य वाटत नाही. रिक्षाचालकच 4 लाख असताना, हे 15 लाख रिक्षाचालक परराज्यातून आणणार आहेत का? हा प्रश्न मला पडला आहे. आणि जे 4 लाख रिक्षाचालक आहे ते काय सर्व अमराठी आहेत का? सगळ्या मराठी रिक्षाचालकांचा यांना पाठिंबा आहे का? हा फक्त प्रसिद्धीचा स्टंट आहे. आपल्या पाठीशी इतके लोक आहेत हे दाखवण्यासाठी हा उद्योग सुरु आहे".
"कोणीही आंदोलनात उतरणार नाही. याचं कारण जे रिक्षाचालक पोट भरण्यासाठी आले आहेत, त्यांना जेव्हा कळेल की आपल्या रोजगारावर कुठेही गदा येणार नाही. परंतु मराठी शिकायला हवं. कारण या राज्यात आपण व्यवसाय कर आहोत. त्यामुळे रिक्षाचालक तर लांबची गोष्ट. इतर कोणीही त्यांच्यासोबत जाणार नाही," असा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रात मराठीवरून वाद पेटलेला असताना आता परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी
चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मदत केली जाणार आहे, ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांना मराठी शिकवण्यासाठी मदत करू अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलीय. तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाटांनी देखील मराठी शिकण्यासाठी संधी देण्याची मागणी केली आहे.
राज्यात मराठीच्या मुद्द्यावरून चांगलाच वाद पेटलाय, 1 मेपासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्यात आलीय, मात्र यानंतर परप्रांतीय रिक्षा, टॅक्सी चालकांची मुजोरी पाहायला मिळालीय. तर दुसरीकडे अनेकजण मराठी शिकण्यासाठी इच्छुक आहेत, त्यामुळे अशा रिक्षा-टॅक्सी चालकांना सरकार आता मराठी शिकवणार आहे, राज्यात मराठीचा आग्रह चुकीचा नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. तसंच ज्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी येत नाही, त्यांना मराठी शिकवण्यासाठी मदत करणार असल्याचंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जी भूमिका मांडलीय तीच भूमिका संजय शिरसाट यांनी देखील मांडलीय, मराठी शिकण्यासाठी संधी द्यायला हवीच असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय, मात्र, मुंबई मराठी माणसांचीच आहे, त्यासाठी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचंही शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.