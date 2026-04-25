English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • हा मोर्चा निघणारच नाही, मराठी सक्तीविरोधातील रिक्षाचालकांच्या मोर्चावर प्रताप सरनाईकांचा मोठा दावा, 4 लाख...

Pratap Sarnaik on Rickshaw Drivers Morcha: रिक्षाचालकांनी 4 मे रोजी मोर्चाचा इशारा दिला असला, तरी तो मोर्चा निघणारच नाही, असा दावा सरनाईकांनी केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 25, 2026, 07:47 PM IST
Pratap Sarnaik on Rickshaw Drivers Morcha: रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मराठी आणि अमराठी वाद पेटला आहे. दरम्यान रिक्षाचालकांनी 4 मे रोजी मोर्चाचा इशारा दिला असला, तरी तो मोर्चा निघणारच नाही, असा दावा सरनाईकांनी केला आहे. तसंच रिक्षाचालकांचा मोर्चा इशारा हा केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट असल्याचा टोला लगावत त्यांना संघटनांचा दावा फेटाळला आहे.. रिक्षाचालकांच्या संख्येवरून सरनाईकांनी मोर्चाचा इशारा देणाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांनी मोठं विधान केलं आहे. 
 
रिक्षाचालकांच्या मोर्चाबाबत विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले की, "जे होणारच नाही त्यावर चर्चा करणं योग्य वाटत नाही. रिक्षाचालकच 4 लाख असताना, हे 15 लाख रिक्षाचालक परराज्यातून आणणार आहेत का? हा प्रश्न मला पडला आहे. आणि जे 4 लाख रिक्षाचालक आहे ते काय सर्व अमराठी आहेत का? सगळ्या मराठी रिक्षाचालकांचा यांना पाठिंबा आहे का? हा फक्त प्रसिद्धीचा स्टंट आहे. आपल्या पाठीशी इतके लोक आहेत हे दाखवण्यासाठी हा उद्योग सुरु आहे". 

Add Zee News as a Preferred Source

"कोणीही आंदोलनात उतरणार नाही. याचं कारण जे रिक्षाचालक पोट भरण्यासाठी आले आहेत, त्यांना जेव्हा कळेल की आपल्या रोजगारावर कुठेही गदा येणार नाही. परंतु मराठी शिकायला हवं. कारण या राज्यात आपण व्यवसाय कर आहोत. त्यामुळे रिक्षाचालक तर लांबची गोष्ट. इतर कोणीही त्यांच्यासोबत जाणार नाही," असा दावा त्यांनी केला आहे.

मराठी शिकवण्यासाठी मदत करू - फडणवीस

दरम्यान महाराष्ट्रात मराठीवरून वाद पेटलेला असताना आता परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी
चालकांना मराठी शिकण्यासाठी मदत केली जाणार आहे, ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांना मराठी शिकवण्यासाठी मदत करू अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलीय. तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाटांनी देखील मराठी शिकण्यासाठी संधी देण्याची मागणी केली आहे. 

राज्यात मराठीच्या मुद्द्यावरून चांगलाच वाद पेटलाय, 1 मेपासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य करण्यात आलीय, मात्र यानंतर परप्रांतीय रिक्षा, टॅक्सी चालकांची मुजोरी पाहायला मिळालीय. तर दुसरीकडे अनेकजण मराठी शिकण्यासाठी इच्छुक आहेत, त्यामुळे अशा रिक्षा-टॅक्सी चालकांना सरकार आता मराठी शिकवणार आहे, राज्यात मराठीचा आग्रह चुकीचा नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. तसंच ज्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी येत नाही, त्यांना मराठी शिकवण्यासाठी मदत करणार असल्याचंही फडणवीसांनी म्हटलं आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जी भूमिका मांडलीय तीच भूमिका संजय शिरसाट यांनी देखील मांडलीय, मराठी शिकण्यासाठी संधी द्यायला हवीच असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय, मात्र, मुंबई मराठी माणसांचीच आहे, त्यासाठी आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचंही शिरसाट यांनी म्हटलं आहे.  
 

 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
pratap sarnaikmarathiRickshaw driver

