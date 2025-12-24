Aditya Thackeray To The Point Interview: राज आणि उद्धव ठाकरेंच्या युतीला उशीर झाला का? आदित्य ठाकरेंनी काय उत्तर दिलं पाहा

Aditya Thackeray to the Point Interview: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आज अधिकृतपणे आपल्या युतीची घोषणा केली असून, महापालिका निवडणूक एकत्र लढणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. मागील अनेक दिवसांपासून गाठीभेटी, चर्चा होत असताना, युतीची घोषणा कधी होणार याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. दरम्यान ही घोषणा कऱण्यास उशीर झालेला नाही असं सांगत आदित्य ठाकरेंनी जी काही वेळ असते ती योग्य असते. तुम्ही जेव्हा सुरुवात करता तेव्हा ती योग्य वेळ असते असं सांगितलं आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी मनसे-शिवसेना युतीवर भाष्य केलं.
"ज्या काही भावना आम्ही पाहत आहोत त्या पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. दोन भाऊ, पक्ष आज एकत्र आले आहेत. याबद्दल लोकांमध्ये आनदं, उत्साह आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आज महाराष्ट्राची, मुंबईची ताकद वाढली आहे. इथे राहणाऱ्या मराठी माणसाची ताकद वाढल्याचं जाणवत आहे. महाराष्ट्रासाठी लढणारे दोन पक्ष आज एकत्र येत आहेत. ही भावना संपूर्ण महाराष्ट्रात दिसत आहे. मग जी काही वेळ असते ती योग्य असते. तुम्ही जेव्हा सुरुवात करता तेव्हा ती योग्य वेळ असते," असं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं आहे.
युती नेमकी कशी घडली? यावर आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "राज ठाकरेंचा पॉडकास्ट तुम्ही पाहिला असेल. तसंच दोन्ही भावांमध्ये महाराष्ट्रासाठी एकत्र येणं गरजेचं आहे अशी भावना होती. जनतेचे, महाराष्ट्राचे विषय तसंच महाराष्ट्रावर भाजपा, केंद्र सरकारकडून होणारा अन्याय रोखणं गरजेचं आहे. त्या मुलाखतीनंतर सगळं काही होत गेलं. तिसरी भाषा लादण्याचा प्रयत्न झाला. भाषेला विरोध नाही, पण जबरदस्तीने कोणीतरी लादत आहे त्याविरोधात एकत्र आलो. त्यानंतर सगळं काही घडत गेलं".
पुढे ते म्हणाले, "कसं यापेक्षा का घडलं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. प्रत्येक दिवशी महाराष्ट्रावर दिल्लीवरुन अन्याय, लचके तोडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आज मुंबई राहणार की अदानीस्थान होणार हा प्रश्नही समोर आहेत. मुंबईकरांचा, महाराष्ट्राचा आवाज जो दाबण्याचा भाजपा प्रयत्न करत आहे त्याविरोधात हा बंड होणारच होता. त्याला मार्ग मिळाला".
आधीपासून एकत्र राहायला हवं होतं का? या प्रश्नावर आदित्य ठाकरे म्हणाले, "दोघं एकत्र आल्याने महाराष्ट्राची ताकद वाढली. महाराष्ट्राचं बळ वाढलं आहे. आमच्या रक्तातच महाराष्ट्र, देशासाठी, लोकांसाठी जनतेसाठी लढण्याची हिंमत आणि पोटतिडकी आहे. रक्त तर एकच आहे. हे संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढणारं घराणं आहे आणि आज ते एकत्र आलं आहे. आता त्यावेळी काय झालं, जर तर...जे झालं ते झालं. पण आता पुढे काय याकडे आमचं लक्ष आहे".
"मी आणि तेजस किंवा अमित, उर्वशी एखाद्या कार्यक्रमात भेटायचो तेव्हा बोलणं व्हायचं. कुटुंब आणि राजकी पक्ष म्हणून दोघं एकत्र येतो. आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक माणसाची भावना दिसत आहे. डोमममध्ये कार्यक्रम झाला तेव्हा मी अवतीभोवती जे लोक पाहत होतो, त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते, भावना होत्या. परवा पुण्यात होतो तिथेही लोक भेटले, त्यांच्यात महाराष्ट्रासाठी एकत्र आलं पाहिजे ही भावना होती. आम्ही सातत्याने तेच सांगत होतो की, जे महाराष्ट्राच्या मनात आहे ते होणार. एकत्र राहाण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. महाराष्ट्रासाठी लढण्याची गरज आहे याची आम्हालाही जाणीव आहे. अन्यथा भाजपा जे करत आहे, ते म्हणजे सर्व आदेश सूरत, अहमदाबादमधून येतील", अशी टीकाही त्यांनी केली.
राज ठाकरेंकडे तुम्ही राजकीय नेते म्हणून कसं पाहता यावर ते म्हणाले की, "आधीही भेटी व्हायच्या. गेल्या दोन महिन्यांपासून ज्या भेटी होत आहेत, त्यात कुटुंब म्हणून एक वेगळी भावना आहे. आज जसं एकत्र आलो की, परिवार म्हणून पण थोडं वेगळं आमि चांगलं होतं".
राज ठाकरेंकडून काय शिकता असं विचारलं असता ते म्हणाले, "दोन्ही नेत्यांची बोलण्याची शैली, करिष्मा आणि एकत्र आणण्याची ताकद आहे. महाराष्ट्रासाठी जे काही आहे ते बाजूला ठेवून एकत्र येत असल्याचं सांगितलं. त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकलं, मग उद्धव ठाकरेंनी टाकलं. महाराष्ट्रासाठी एकत्र येऊन लढण्याची गरज हे सर्वात मोठं आणि ऐतिहासिक पाऊल असेल. पुढे जेव्हा या काळाचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा आजचा दिवस सर्वात महत्वाचा ठरेल". जागावाटप हे निमित्त आहे, पण युती, दोन पक्ष एकत्र येणं म्हणजे दोन विचारधारा, ताकदी येणं आहे. मनाचा मोठेपणाही महत्वाचं आहे असंही ते म्हणाले.
"लहानपणापासून मी राजाकाका म्हणतो. आम्ही कुटुंब म्हणून भेटत असतो. पण तुम्ही ज्या दृष्टीकोनातून पाहता, त्यात राजकीय महत्त्व असतं. आम्हाला दोन कुटुंब आणि महाराष्ट्रासाठी लढणाऱ्या दोन ताकदी एकत्र आल्याचा आनंद आहे. पण दृष्टीकोन वेगळे असतात. आजही अमितशी चर्चा करत होतो की, पुढे कसं करायचं वैगेरे," असं आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं.