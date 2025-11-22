Exclusive: उदय सामंत यांचा ठाकरेंच्या शिवसेनेला हादरवणारा दावा, 'ते' दोन दिग्गज नेते शिंदेंच्या संपर्कात? एकाने...

Uday Samant To The Point Interview: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी दिल्लीत नरेश म्हस्के यांची भेट घेतली होती. तसंच त्या आमच्या पक्षात प्रवेश कऱणार होत्या असा दावा एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेतील मंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे. उदय सामंत यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या विशेष कार्यक्रमात हा दावा केला आहे. शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे उद्धव ठाकरेंवर का नाराज होत्या? त्या शिवसेनेत कधी येणार होत्या? त्या दिल्लीत खासदार नरेश म्हस्केंना का भेटल्या? तसंच अंबादास दानवे एकनाथ शिंदेंना किती वेळा आणि का भेटले याची उत्तरं त्यांनी द्यावीत असं आवाहन, उदय सामंत यांनी केलं आहे. तसंच अंबादास दानवे यांनी एकनाथ शिदेंची भेट घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
"सुषमाताई माझ्या बहिणीसारख्या आहेत. पण दिल्लीत त्या नरेश म्हस्केंना का भेटल्या? हेदेखील मला माहिती आहे. याचं उत्तर नरेश म्हस्के चांगलं देऊ शकतात. अंबादास दानवे अनेक वेळा शिंदे साहेबांना का भेटले? हा दावा नसून वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्या भेटीचं कारण मला माहिती नाही. माझ्याकडे 20-40 आमदार आहेत हे माहिती असेल, तर मग हेदेखील माहिती असेल ना की खासदार नरेश म्हस्के यांना कुठच्या गोष्टीसाठी भेटत असतील," असं उदय सामंत म्हणाले आहेत.
पुढे ते म्हणाले "सुषमा अंधारे यांनी माझ्यावर टीका केली तरी मी वाटेल त्या थराला जाऊन टीका करणार नाही. ती माझी संस्कृतीही नाही. पण त्या का भेटल्या? कधी आमच्या पक्षात येणार होत्या? उद्धव ठाकरेंवर का नाराज होत्या? त्यांना पक्षात बोलायला कोण दे नव्हतं? याचीही उत्तरं दिली पाहिजेत".
"अंबादास दानवे कितीवेळा एकनाथ शिंदेंना भेटले? त्यांनी चंद्रकांत खैरे यांच्याबद्दल काय सांगितलं? एखाद्या कार्यकर्त्याचं राजकीय करिअर बर्बाद करण्याची योजना कोणी आखत असेल तर मलादेखील राजकारणात 25 वर्षं झाली आहेत. राजकीय संस्कृतीमुळे काही गोष्टी बोलत नाही. या दोघांनी माझ्याबद्दल विधान केल्याने मी करत आहे. जसं राजकीय सूत्रांकडून त्यांना कळलं तसंच मलाही कळल," असंही सूचक विधान त्यांनी केलं आहे.