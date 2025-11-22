English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Exclusive: उदय सामंत यांचा ठाकरेंच्या शिवसेनेला हादरवणारा दावा, 'ते' दोन दिग्गज नेते शिंदेंच्या संपर्कात? एकाने...

Uday Samant To The Point Interview: एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेतील मंत्री उदय सामंत यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या विशेष कार्यक्रमात हा दावा केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 22, 2025, 07:31 PM IST
Uday Samant To The Point Interview: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी दिल्लीत नरेश म्हस्के यांची भेट घेतली होती. तसंच त्या आमच्या पक्षात प्रवेश कऱणार होत्या असा दावा एकनाथ शिदेंच्या शिवसेनेतील मंत्री उदय सामंत यांनी केला आहे. उदय सामंत यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या विशेष कार्यक्रमात हा दावा केला आहे. शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे उद्धव ठाकरेंवर का नाराज होत्या? त्या शिवसेनेत कधी येणार होत्या? त्या दिल्लीत खासदार नरेश म्हस्केंना का भेटल्या? तसंच अंबादास दानवे एकनाथ शिंदेंना किती वेळा आणि का भेटले याची उत्तरं त्यांनी द्यावीत असं आवाहन, उदय सामंत यांनी केलं आहे. तसंच अंबादास दानवे यांनी एकनाथ शिदेंची भेट घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. 

काय म्हणाले उदय सामंत?

"सुषमाताई माझ्या बहिणीसारख्या आहेत. पण दिल्लीत त्या नरेश म्हस्केंना का भेटल्या? हेदेखील मला माहिती आहे. याचं उत्तर नरेश म्हस्के चांगलं देऊ शकतात. अंबादास दानवे अनेक वेळा शिंदे साहेबांना का भेटले? हा दावा नसून वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्या भेटीचं कारण मला माहिती नाही. माझ्याकडे 20-40 आमदार आहेत हे माहिती असेल, तर मग हेदेखील माहिती असेल ना की खासदार नरेश म्हस्के यांना कुठच्या गोष्टीसाठी भेटत असतील," असं उदय सामंत म्हणाले आहेत. 

पुढे ते म्हणाले "सुषमा अंधारे यांनी माझ्यावर टीका केली तरी मी वाटेल त्या थराला जाऊन टीका करणार नाही. ती माझी संस्कृतीही नाही. पण त्या का भेटल्या? कधी आमच्या पक्षात येणार होत्या? उद्धव ठाकरेंवर का नाराज  होत्या? त्यांना पक्षात बोलायला कोण दे नव्हतं? याचीही उत्तरं दिली पाहिजेत". 

अंबादास दानवेंनी घेतली शिंदेंची भेट?

"अंबादास दानवे कितीवेळा एकनाथ शिंदेंना भेटले? त्यांनी चंद्रकांत खैरे यांच्याबद्दल काय सांगितलं? एखाद्या कार्यकर्त्याचं राजकीय करिअर बर्बाद करण्याची योजना कोणी आखत असेल तर मलादेखील राजकारणात 25 वर्षं झाली आहेत. राजकीय संस्कृतीमुळे काही गोष्टी बोलत नाही. या दोघांनी माझ्याबद्दल विधान केल्याने मी करत आहे. जसं राजकीय सूत्रांकडून त्यांना कळलं तसंच मलाही कळल," असंही सूचक विधान त्यांनी केलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

