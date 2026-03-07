'माझी गरिबी कधीच माझी कमजोरी ठरणार नाही' बाबासाहेबांची दोन वाक्य अन् वडिलांचा वारसा; ज्योती वाघमारेंचा संघर्ष अवाक् करणारा

To The Point With Kamlesh Sutar Jyoti Waghmare : 'टू द पॉईंट' विथ कमलेश सुतार या झी 24तासच्या विशेष मुलाखतपर कार्यक्रमामध्ये राज्यसभेवरील कारकिर्दीसाठी अर्थात खासदार म्हणून एका नव्या जबाबदारीला सामोरं जाण्यासाठी शिवसेनेच्या (शिंदे गट) ज्योती वाघमारे सज्ज असणाऱ्या धडाडीच्या महिला नेत्यांनी हजेरी लावली. मागील काही दिवसांपासून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीनं सर्वांचच लक्ष वेधलं आहे. अशा या महिला नेत्याचा राजकीय प्रवास त्यांनीच या मुलाखतीत उलगडून सांगितला.
माझे वडील हे पँथरचे बुलंद कार्यकर्ते असून आजही ते तसेच आहेत आणि मला मिळालेला हा बाज त्यांच्याकडूनच आहे.
''विरासत मे हर किसी को सोने चांदी जमीन, जायदाद, जहागिर नही मिलती
किसी को जिम्मेदारियां भी मिलती है...'' असं सांगताना 'मला माझ्या वडिलांनी कात्रणं दिली, ती मी जपून ठेवली... तो मला मिळालेला वारसा असून, त्या विचारधनांनी हे सर्व होत राहिलं' म्हणत वडिलांची असणारी स्वत:वरील छाप त्यांनी जाहीरपणे मांडली.
पिंपळाच्या झाडाखाली जिथं एकिकडे गौतम बुद्धांना बोधी प्राप्ती झाली अशाच झाडाखाली बसून मीसुद्धा अभ्यास केला आहे असं सांगताना भूतकाळात वाघमारे यांनी डोकावलं. कच्च्या घराचा व्हिडीओ पाहताना डोळ्यातील अश्रूंना सावरत वाघमारे म्हणाल्या, 'माझी गरिबी माझी कमजोरी कधीच ठरणार नाही. माझ्या डोळ्यातलं पाणी माझी कमजोरी कधीच ठरणार नाही जसं एखादी मशाल जळायला तेल लागतं, त्याचप्रमाणं गरिबाच्या डोळ्यातील पाणी आणि त्यांच्या पोटातील भूक हे त्यांच्या संघर्षाचं इंधन असतं.'
'हे आसू नाही, हे अंगार आहेत' असं म्हणत 'आपल्या शेजारीपाजारी असणारी माणसं बांधकाम कामगार असून, आम्ही सगळे बांधकाम कामगार आहोत. सोलापूर शहरातील सगळी मोठी घरं माझ्या गल्लीतील पोरांनी बांधलीयेत पण आमचं कोणाचच घर पक्क नाही. पत्र्याची घरं आहेत. आज त्यांचा आवाज बनून पोहोचतेय ही खूप मोठी जबाबदारी आहे', अशी स्पष्ट भावना त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रश्नाचं उत्तर देताना याचं श्रेय माझ्या आईवडिलांना द्यावं लागेल असं त्या कौतुकानं म्हणाल्या. आईवडिलांचं फार शिक्षण झालं नसलं तरीही वडिलांना वाचनाची आवड, नगरसेवक म्हणून त्यांची कारकिर्द त्यांनी लक्षात आणून दिली. जेवायला काही नसायचं पण, वडील पुस्तक आणून वाचायला सांगाचे असं म्हणत त्यांनी आपल्या बालपणीचा एक किस्सा सांगितला.
''1991 मध्ये मोची समाजानं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जन्मशताब्दी साजरी केली. त्यासाठी आदल्या रात्री बाबांनी एक कागद हातात देत हे भाषण आहे आणि तुला ते पाठ करायचं आहे असं सांगितलं. तेव्हा मी 6 वर्षांची होते. फार काही कळत नव्हतं, पण रात्रभर बसून भाषण पाठ केलं आणि त्या पानावरची दोन वाक्य कायमच लक्षात राहिली. दुसऱ्या दिवशी भाषण केलं पण ती दोन वाक्य डोक्यातून गेली नाहीत. त्यातलं एक वाक्य शिका, 'संघटित व्हा आणि संघर्ष करा'. दुसरं वाक्य, 'शंभर दिवस शेळी बनून जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ बनून जगा...' बाबासाहेबांच्या त्या दोन वाक्यांनी आयुष्य बदललं. पोरिला शिकवायचं हे स्वप्न असणाऱ्या बापानं आयुष्य बदललं. इतका संघर्ष होता की काय सांगावं...'', असं त्या म्हणाल्या.
'मला रमाई फार प्रेरित करतात', असं सांगताना वाचनात आलेला एक प्रसंग सांगितला. ''तो प्रसंग एका पुस्तकात वाचला जिथं रमाईकडे दागिने नसल्यानं इतर बायकांनी त्यांना हिणवलं. 'तुझा नवरा इतका मोठा बॅरिस्टर आणि साधा सोन्याचा दागिना नाही, माग दागिना.... त्यावर रमाई म्हणते, काय सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची बात करता, माझं साहेब विलायतेला शिकायला गेलेत नव्हं, ते परत येतील ना तेव्हा त्यांच्या नावापुढं लागलेली डिग्री हा माझा खरा दागिना'. ते वाचल्यानंतर ठरवलेलं की बाबासाहेबांच्या नावाखाली लागलेल्या डिग्री पाहून जर रमाई म्हणते डिग्री म्हणजे दागिना, तर तेव्हाच खूप शिकायचं ठरवलेलं.''
काहीच नव्हतं पाठीशी, जर काही बदलायचं तर शिक्षणच आयुष्य बदलू शकतं म्हणून शिकायचं ठरवलं. कधी फी भरता आली नाही अशीही वेळ आली, पण शिक्षणात खंड पडू दिला नाही असं सांगताना 'रक्तात आंबेडकर आणि काळजात असणारे शिवाजी स्वस्थ बसू देत नाहीत. ते संघर्ष करायलाच लावतात', अशा शब्दांत त्यांनी आपला संघर्ष मांडला.
'ज्यावेळी प्राध्यापिका होते, तेव्हा सगळ्या डिग्री घेऊनही इंग्रजीसारखा विषय असूनही किती डोनेशन देणार असं विचारलं गेलं 40 लाख रुपये? घराचे पत्रे विकले तरीही ते शक्य नव्हतं', असा अनुभव सांगताना कटू अनुभवही त्यानी समोर आणले.