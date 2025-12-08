'त्यांनी मला माफ करावं!' निलेश राणेंना ठाकरेंच्या 'या' आमदाराकडून हवीये माफी; स्वत: सांगितलं कारण

Nilesh Rane Request To Uddhav Thackeray MLA: भारतीय जनता पार्टीचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे त्यांच्या बेधडक भूमिकांसाठी ओळखले जातात. त्यांची दोन्ही मुलं निलेश आणि नितेश राणे देखील त्यांच्याप्रमाणेच आपल्या भूमिकांवर ठाम असल्याचं दिसून येतं. विशेष म्हणजे मागील काही काळात एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून विधानसभा निवडणूक लढवून निवडून आलेले निलेश राणे आणि नितेश राणेंमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरुन खटके उडाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मात्र असं असतानाच आता निलेश राणेंनी आपला आक्रमक भूमिकेच्या अगदी विरोधी भूमिका माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या एका आमदारासंदर्भात घेतली आहे. या आमदाराने आपल्याला माफ करावं अशी अपेक्षा असल्याचं निलेश राणे म्हणाले आहेत.
निलेश राणेंनी 'झी 24 तास'चे संपादक कमलेश सुतार यांना, 'टू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार' या कार्यक्रमामध्ये विशेष मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये त्यांना भास्कर जाधवांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नाला उत्तर देताना निलेश राणेंनी, कोकणातील एका सभेमध्ये भास्कर जाधव यांनी नारायण राणेंबद्दल अपशब्द वापरले होते. त्यानंतर त्यांना आपण सभेमधून तीव्र शब्दांमध्ये उत्तर दिलं होतं, अशी आठवण सांगितली. मात्र माझे वडील नारायण राणे आणि भास्कर जाधव यांचे जुने संबंध आहेत ते आपल्या विधानामुळे बिघडल्याचं वडिलांनी निदर्शनास आणून दिल्याची आठवणही निलेश राणेंनी सांगितली. त्यामुळेच माझ्या वडिलांची इच्छा असल्याने भास्कर जाधवांनी मला माफ करावं अशी आपली अपेक्षा असल्याचं निलेश राणेंनी स्पष्ट केलं.
"राणे साहेब म्हणाले तुझ्यामुळे माझे आणि भास्कर जाधवांचे संबंध खराब झाले. तू जा आणि त्यांच्यासमोर सॉरी म्हणायचं आहे. दिलगिरी व्यक्त करायची आहे ते कर. त्यांच्याशी बोल. तुझ्यामुळे आमचे घरचे संबंध खराब झाले. मी म्हणालो, हे बघा साहेब तुम्हाला स्टेजवरुन शिवी घातली गेली. ती सभा कोणी दाखवली नाही. त्या सभेमध्ये उद्धव ठाकरे साहेबसुद्धा होते. हसत होते, टाळ्या वाजवत होते. त्या सर्वांना मजा येत होती जेव्हा राणे साहेबांना, राणेंबद्दल शिव्या घालत होते. मी फक्त रिप्लाय दिला तिकडे जाऊन. मी सभेच्या सुरुवातीला म्हटलं, मी फार टोकाचं बोलणार आहे. ज्यांना कोणाला इथून उठून जायचं आहे त्याने कृपा करुन आताच सभेचं ठिकाण सोडावं. हे मी सभेच्या सुरुवातीलाच बोलेलो," असं निलेश राणेंनी मुलाखतीत आपली बाजू मांडताना सांगितलं.
"मला सगळं मान्य आहे. माझ्या आई-वडिलांना नका ना बोलू," असं निलेश राणे म्हणाले. पण हे तुम्हाला सांगावं लागतं असं म्हणत प्रश्न विचारण्यात आला असता निलेश राणेंनी, "हो सांगावं लागतं. हे बघा माझ्या वडिलांवर, तुमच्या आई-वडिलांवर कोणी बोलायला गेलं तर तुम्हालाही आवडणार नाही. तुम्हाला कोण तरी बोललं की तू जाऊन बोलून ये तर तुम्ही ऐकणार ना कोणाचं तरी? आयुष्यात कोणाचं तरी ऐकावं लागतं," असा युक्तीवाद केला.
नंतर तुमच्यात पॅचअप झालं की नाही? भास्कर जाधवांशी बोललात का? असा प्रश्न विचारण्यात आला त्यावर निलेश राणेंनी, "त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. त्यानंतर त्यांचं माझं कधी बोलणं झालं नाही. त्यांचा कधी फोनच आला नाही," असं उत्तर दिलं.
आता सगळं मागे वळून पाहताना वाटतं का चूक होतं आपण केलं ते? असा सवाल निलेश राणेंना विचारण्यात आला. त्यावर निलेश राणेंनी, "आई-वडिलांसाठी केलेली कुठलीही घटना चूक झाली माझ्याकडून असं मला वाटत नाही. कुठे तरी जास्त तोंडून निघालं असेल. ते माझ्या आई-वडिलांवर बोलले नसते तर मी बोललो नसतो. मला रिग्रेट नाहीये. मी कुठे चुकलो असं वाटत नाही. होय पण त्यांनी मला माफ करावं अशी माझी आज इच्छा आहे. कारण मला साहेबांनी सांगितलं की माझे आणि त्यांचे पूर्वीपासूनचे संबंध तुझ्यामुळे बिघडले. तर मी साहेबांचं नुकसान करु शकत नाही म्हणून भास्कर जाधवांनी मला माफ करावं अशी माझी इच्छा आहे." असं प्रांजळपणे सांगितलं.