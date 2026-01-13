English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Exclusive :मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी...; ठाकरे बंधूंच्या घणाघाती टिकेवर एकनाथ शिंदे पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलले...

Exclusive :'मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी...'; ठाकरे बंधूंच्या घणाघाती टिकेवर एकनाथ शिंदे पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलले...

To The Point With Kamlesh Sutar Eknath Shinde : झी 24तासच्या विशेष मुलाखतपर कार्यक्रम 'टू द पॉईंट'मध्ये यावेळी मुख्य उपस्थिती लावली ती महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेमकं कोणत्या मुद्द्यांवर शिंदेंनी भाष्य केलं? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Jan 13, 2026, 08:54 AM IST
To The Point With Kamlesh Sutar Eknath Shinde : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा अतिशय महत्त्वाचा असा महानगरपालिका निवडणुकांचा टप्पा अगदी काही तासांवर येऊन ठेपलेला असतानाच बड्ड्या नेतेमंडळींनीसुद्धा अखेरचा वार करण्याची तयारी केली आहे. याच धामधुमीत झी 24तासच्या To The Point With Kamlesh Sutar या कार्यक्रमात विशेष उपस्थिती लावली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी. निवडणुका आणि राजकीय समीकरणांसह आपल्यावर होणाऱ्या टीकेवरही शिंदेंनी आपली बाजू मांडली.  

ठाकरे बंधूंच्या सभेवर शिंदेंची काय प्रतिक्रिया?

मराठी माणसाचा मुद्दा, शिवाजी पार्कवरील सभा, मराठी अस्मिता... अस्तित्वासाठी ही शेवटची निवडणूक आहे असं म्हटलं जात आहे, याला अनुसरून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देताना ठाकरे बंधूंचं नाव न घेता शिंदे म्हणाले, 'त्यांनी हेही म्हटलं आहे की मुंबई आता धोक्यात आहे. मराठी माणूस धोक्यात आहे, मुळात त्यांचंच अस्तित्वं आता धोक्यात आलं आहे. त्यामुळं ते धोक्यात आहेत. मुंबई कधीच धोक्यात नव्हती. त्यांचा एकच मुद्दा आहे मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होणार पण, ते कोणी कधीच करू शकत नाही. हे अशक्य काम आहे.' मुंबई ही महाराष्ट्राचीच आहे असं आश्वासक वक्तव्य शिंदेंनी केलं. 

ठाकरे बंधूंकडून सातत्यानं, 'मराठी माणसाची ही शेवटची निवडणूक...' असा उल्लेख केला जात असल्याचं पाहून, 'मी आणि फडणवीस काही मराठी नाहीत?' असा प्रतिप्रश्न करत, ही शेवटची लढाई त्यांची आहे. आम्ही साडेतीन वर्ष मराठी माणसासाठी काम केलं आहे हा मुद्दा उचलून धरला. 

ठाकरे ब्रँडचा वाजवला बँड!

शिवसेना उबाठा आणि मनसेसाही ही अस्तित्वाची लढाई आहे का? खरंच असं वाटतं? या प्रश्नाचं उत्तर देताना निवडणुकांमध्ये शेवटी सगळं जनता ठरवत असते असं म्हणत निवडणुकीला दिली जाणारी ही भावनिक किनार व्यर्थ आहे असंही आपल्या वक्तव्यातून सुचवलं. 'त्यांना असं वाटलं की आम्ही दोघं एकत्र आलो तर अख्खं जग जिंकू. असं नाही हो, काम करावं लागतं. विधानसभेत यांच्या ब्रँडचा बँड वाजवला ! ब्रँड बाळासाहेब होते. मराठी माणसासाठी ते काम करायचे, मराठी माणसासाठी त्यांनी शिवसेना सुरू केली. यांनी मराठी माणसासाठी काय केलं? भावनिक मुद्द्यावर निवडणूक नाही करावी लागत', असं म्हणत आपण वाहतूक कोंडी, रिंग रोड, सि लिंक अशा मुद्द्यांना हात घालत विकासकामांना महत्त्वं देतोय. यांनी विकासाला कधी महत्त्वं दिलं? असा प्रतिप्रश्न केला. 

 
त्यांनी ही कामं कधी केली का?

मराठी माणूसच टीकला नाही तर विकासाचा फायदा काय? असा सवाल केला असता ठाकरेंच्या या टीकेवर उत्तराची सुरुवातच शिंदेंनी प्रतिप्रश्नानं केली. 'झोपडपट्टीत कोण राहतो? का एसआरए प्रकल्प रखडले? त्यांना मार्गी लावायला नको, घरं बांधायला नको? रिडेवलपमेंटचे प्रकल्प सुरू केले की यांना खोकला येतो. आता येत्या काळात रांगेत 17 प्रकल्प आहेत. तिथे लाखो लोकांना परवडणारी घरं मिळतील. आज लोकांना परवडणारी घरं नसल्यानं ते बाहेर गेले आहेत' असं थेट आणि तितकंच स्पष्ट उत्तर शिंदेंनी दिलं. 

