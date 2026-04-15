English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आजच्याच दिवशी असं काय घडलं की शिवरायांनी संतापून...; 'त्या' घटनेला आज 253 वर्ष पूर्ण

Today Is Important Day In Chhatrapati Shivaji Maharaj History: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासामध्ये आजचा दिवस फार महत्त्वाच्या दिवसांपैकी एक मानला जातो. शिवराय कोणावर संतापले होते? कशासाठी संतापले होते आणि पुढे काय झालं?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 15, 2026, 12:26 PM IST
शिवरायांनी संतापून नेमकं कोणाला लिहिलेलं पत्र (फोटो AI वरुन साभार)

Today Is Important Day In Chhatrapati Shivaji Maharaj History: मराठ्यांचा जाज्वल्य इतिहास सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमध्ये असलेल्या किल्ल्यांच्या साक्षीने आजही जिवंत आहे. मराठ्यांच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या दिवसांपैकी एक आजचा दिवस आहे. आपल्यापैकी अनेकांनी 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' हे ऐकलं असेल. याच गाण्याचा संदर्भ आजच्याच दिवशी म्हणजे 15 एप्रिलला 1673 साली झालेल्या घडामोडीशी निगडीत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आज घडलेल्या एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घडामोडींवरुन का आणि कोणावर संतापलेले आणि पुढे काय झालं जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं आज?

आजच्याच दिवशी 253 वर्षांपूर्वी मराठा सरनौबत (सरसेनापती) प्रतापराव गुजर यांनी आदिलशाही सरदार बहलोलखान पठाण यांच्या विरुद्ध उमराणी येथे मोठी लढाई जिंकली. विजापूरच्या आदिलशाहीकडून बहलोलखान याने 12 हजार स्वारांसह स्वराज्यावर चाल केली होती. त्याने पन्हाळा किल्ला घेरला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापराव गुजर आणि आनंदराव यांना बहलोलखानला रोखण्यासाठी पाठवले. मराठा सेनेने बिजापूरजवळ उमराणी येथे बहलोलखानच्या छावणीला वेढा घातला. गनिमी काव्याने लढणाऱ्या शिवरायांच्या सैन्याने बहलोलखानाच्या छावणीचा पाण्याचा पुरवठा तोडला आणि सैन्याला उपाशी ठेवले. आजचाच तो दिवस ज्या दिवशी सैन्य उपाशी असल्याने बहलोलखानने करो या मरो म्हणत उघड लढाई केली, पण मराठ्यांनी त्यांचा दणदणीत पराभव केला. बहलोलखानला प्रतापराव गुजर यांच्या नेतृत्वाखाली कैद करण्यात आले. 

बहलोलखानला का सोडून देण्यात आलं?

युद्धानंतर कैद करण्यात आलेल्या बहलोलखानने स्वराज्यावर पुन्हा आक्रमण न करण्याचे वचन दिल्यावर प्रतापराव गुजर यांनी त्याला आणि त्याच्या सैन्याला धर्मवाट म्हणजेच सन्मानाने सोडून दिले. आदिलशाहाच्या सैन्याकडील सर्व युद्धसामग्री जप्त करण्यात आली. हा सारा घटनाक्रम इतिहासकारांकडून 'उमराणीचे युद्ध' म्हणून सांगितला जातो. 

शिवरायांनी संतापून लिहिलं पत्र

मात्र मोहिम फत्ते करुन परतल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांना प्रतापरावांनी बहलोलखानला सोडल्याबद्दल राग आला होता. महाराजांनी त्यांना कठोर पत्र लिहून जाब विचारला होता.  “खानाला ठार मारून यावे, नाहीतर माझ्या समोर येऊ नका,” अशा शब्दांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतापरावांचे कान टोचले.

'वेडात मराठे वीर दौडले सात'

शिवारायांना आपली कृती आवडली नाही आणि आपल्या हातून चूक झाली याच रागात 24 फेब्रुवारी 1674 रोजी नेसरी येथे प्रतापराव गुजर अवघ्या सहा ते साथ साथीदारांसह बहलोलखानवर चालून गेले आणि त्यांना वीरगती प्राप्त झाली. प्रतापराव गुजरांनी काढलेल्या याच सहा सात साथीदारांच्या मोहिमेवरुनच 'वेडात मराठे वीर दौडले सात' म्हणत त्यांच्या कार्याचा गौरव अगदी आजही केला जातो. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Today in history, dinvishesh, Chhatrapati Shivaji Maharaj, Battle of Umrani

