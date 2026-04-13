English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रावर उष्ण हवामानाची तर, उत्तर भारतावर वादळाची वक्रदृष्टी; 11 राज्यांना सतर्कतेचा इशारा

Todays Weather News : उन्हाचा तडाखा दिवसागणिक वाढतच जात असताना हवामान विभागानं वादळासह पावसाचासुद्धा इशारा जारी करत उत्तर भारताला सतर्क केलं आहे.

सायली पाटील | Updated: Apr 13, 2026, 07:15 AM IST
Todays Weather News : वादळ, सोसाट्याचा वारा, पाऊस आणि उष्णता यांचा मारा सध्या देशाच्या विविध राज्यांमध्ये विविध प्रमाणात पाहायला मिळत आहे. जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ते अगदी आसाम, केरळ, त्रिपुरा आणि नागालँड इथपर्यंत हवामान बदलांचं हे सत्र सध्या नागरिकांना बेजार करताना दिसत आहे. याचदरम्यान वाऱ्याचा वेग ताशी 50 किमीवर पोहोचत असल्या कारणानं या बदलांचा वेग आणखी वाढणार असल्याचा इशारासुद्धा जारी करण्यात आला आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

महाराष्ट्रावर उष्णतेचा मारा

सूर्याचा मारा आणखी तीव्र होत असल्यामुळं महाराष्ट्रात तापमानवाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांपासून ते मध्य महाराष्ट्रापर्यंत ही तापमानवाढ सोसवेनाशी होत आहे. त्यातच पश्चिम महाराष्ट्रातही दमट हवामानामुळं यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.        

राज्यात दिवसाची सुरुवातच उष्ण वाऱ्यांनी होत असून, दुपारची वेळ अधिकच तापदायक ठरत आहे. ज्यामुळं नागरिकांना अती उन्हाच्या वेळी घराबाहेर पडणं टाळण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. पुढील 24 तासांमध्ये राज्यातील सोलापूर, सांगलीमध्ये उष्ण आणि दमट हवामानात वाढ होणार असल्याचा इशारा जारी करण्यात आला असून उर्वरित राज्यात आकाश अंशत: ढगाळ असेल तर मुंबई शहरासह उपनगरांमध्येसुद्धा उकाडा कायम राहील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

कोकण पट्ट्यामध्ये हवामान प्रामुख्यानं कोरडं राहील, तर किनारपट्टी भागांमध्ये उष्ण वारे अंगाची लाही लाही करतील. उत्तर महाराष्ट्रसुद्धा या उष्ण हवामानास अपवाद ठरणार नाही. थोडक्यात पुढील 24 तास राज्यात उष्णतेच्या लाटेसम वातावरण राहील असाच प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

देशभरात हवामान बदलांना वेग

जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडसारख्या राज्यांत मैदानी क्षेत्रामध्ये वादळी वारे आणि पाऊस तर, याच राज्यांच्या पर्वतीय भागांमध्ये बर्फवृष्टीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यादरम्यान तापमानात घट अपेक्षित असल्यामुळं पर्यटनाच्य दृष्टीनं या राज्यांच्या दिशेनं जाणाऱ्यांनी हवामान वृत्ताचा आढावा घ्यावा असंही आवाहन करण्यात येत आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Weather newsMaharashtra Weather Latest Updatemaharashtra weather news in marathitodays Weatheraajche hawaman

