/Weather News : कुठे राहिला मान्सून? मुंबई ते गोवा उष्मा वाढणार, मेघगर्जनेसह मराठवाड्यात काहीतरी अनपेक्षित घडणार

Weather News : महाराष्ट्रासह उत्तर भारतामध्ये अंशत: घट नोंदवलेल्या तापमानात पुन्हा एकदा वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. आकाश ढगाळ असूनही उष्णतेचा मारा काही कमी होत नसल्यानं हवामान यंत्रणांनाही या परिस्थितीनं चिंतेत टाकलं आहे. केंद्रीय हवामानशास्त्र विभागानं वर्तवलेल्या प्राथमिक अंदाजानुसार आधीच्या तुलनेत सध्याचं तापमान कमी असलं तरीही त्यात येत्या काळात हळुहळू वाढ होणार असून, ही वाढ 4 ते 6 अंशांपर्यंत असू शकते. पुढील 24 तासांमध्ये देशाच्या पूर्वोत्तर आणि दक्षिण पूर्वोत्तर क्षेत्रात वादळाची शक्यता आहे. तर, उत्तर भारतातील पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्लीत तापमान 40 अशांवर राहू शकतं. मराठवाडा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, ओडिशामध्येसुद्धा संमिश्र हवामान पाहायला मिळू शकतं.
पुढील 48 तास तरी राज्यात उकाडा कमी होणार नसून, मुंबई, कोकणासह गोव्यापर्यंत उष्ण आणि दमट हवामान नागरिकांना हैराण करण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. तर, विदर्भाच्या पूर्व भागासह दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात मात्र याउलट चित्र पाहायला मिळेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
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हवामान विभागाच्या मुंबई शाखेनं दिलेल्या माहितीनुसार कोकण आणि गोव्यामध्ये रात्रीच्या तापमानातही फारशी घट होणार नसल्यानं सूर्य मावळतीला जाऊनही उष्मा मात्र कायम असेल. तर, मध्य महाराष्ट्राचा काही भाग आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये ताशी 40 ते 50 किमी इतक्या वेगाच्या वाऱ्यांसह मेघगर्जनेत पावसाच्या सरी बरसण्याचा अंदाज आहे.
हवामान विभागाच्या नव्या अंदाजानुसार 18 जून ते 2 जुलै दरम्यान महाराष्ट्रासह दक्षिण आणि मध्य भारतातील काही भागांमध्ये मान्सून सक्रिय होऊ शकतो. ज्यादरम्यान कोकणसह राज्यातील ब बहुतांश भागांमध्ये मान्सूनची हजेरी अपेक्षित आहे. IMD च्या अंदाजानुसार गेल्या 24 तासांत नैऋत्य मान्सूनची उत्तर सीमा कोकणातील हर्णे, सोलापूर, हैदराबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, कलिंगपट्टणम, पारादीप, बारिपाडा, पुरुलिया, धनबाद, मुझफ्फरपूर या क्रमानं पुढे सरकली. ज्यामुळं पुढील चार-पाच दिवसांत महाराष्ट्रातील आणखी काही भागासह, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार व दक्षिण छत्तीसगडच्या क्षेत्रांत मान्सून पुढे सरकण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे.
देशात मान्सूनची एकंदर वाटचाल आणि त्यामुळं निर्माण होणारी स्थिती पाहता उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, मेघालय, नागालँड, केरळ, कर्नाटकासह दक्षिण भारतातील काही राज्यांत मध्यम ते मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तर, काही राज्यांत वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.