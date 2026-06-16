/मान्सूनच्या वाटेत अडथळे; मुसळधार पावसाची तारीख पुन्हा बदलली, राज्यापासून देशापर्यंत पुढील 24 तासांत कसे असतील हवामान बदल?

IMD Weather Alert : गेल्या 24 तासांमध्ये उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये धुळीचं वादळ आणि हलक्या पावसाच्या सरी कोसळल्या. ज्यानंतर 16 जून 2026 अर्थात पुढील 24 तासांसाठी देशातील दाक्षिणात्य राज्य वगळता उत्तर भारतात पुन्हा एकदा धुळीच्या वादळाचे संकेत देण्याक आले आहेत. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमोत्तर क्षेत्रात अंशत: ढगाळ वातावरण असेल तर, सोसाट्याचा वारा आणि विजांचा कडकडाट असंही एकंदर चित्र पाहायला मिळेल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि महाराष्ट्रात मात्र अद्याप पावसानं प्रगती केली नसल्यानं इथं उकाडा आणखी तापदायक ठरण्याची शक्यता आहे.
मुंबई, ठाणे, कोकण किनारपट्टी आणि नजीकच्या भागांमध्ये हवेत वाढलेल्या आर्द्रतेमुळं तापमानात कोणतीही घट अपेक्षित नाही. उत्तर भारतातून येणाऱ्या कोरड्या वाऱ्यांच्या प्रवाहामुळं आणि तप्त वाऱ्यांमुळं मान्सूनच्या वाटेच अडथळे निर्माण होत असून, 18 जूननंतर आता मान्सूनच महाराष्ट्रात तुलनेनं अधिक प्रमाणात सक्रिय होतो का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
पुढील 16 तासांमध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये वातावरण अंशत: ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. तर, कोकण किनारपट्टीवर हल्या पावसाची शक्यत आहे. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर इथं घाटमाथ्यावर पावसाचे ढग रेंगाळताना दिसतील. तर, उत्तर महाराष्ट्रात मात्र पारा 35 अंशांहून अधिक असेल. तिथं विदर्भात पारा 39 अंशांहून अधिक असल्यानं या भागात उष्णतेनं नागरिकांची होरपळ होणं अटळ आहे.
यंदाच्या वर्षी मान्सून देशात वेळेाधी दाखल झाला. मात्र, केरळची वेस ओलांडल्यानंतर अचानक त्याला ब्रेक लागला आहे. भारताच्या बहुतांश भागासह महाराष्ट्रात मान्सूनच्या वाटचालीत खंड पडला असून, जूनच्या मध्यापर्यंत देशभरात तब्बल 64 टक्के पाऊस कमी झाला आहे. महाराष्ट्रात ही घट 69 टक्क्यांवर आहे. समुद्रात ओलावा दमट पणाची कमतरता नाही. मात्र, वातावरणाच्या वरच्या स्तरांतील वाऱ्यांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे मान्सूनची यंत्रणा कमकुवत झाल्यानं ढग तयार होण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. ज्यामुळं मान्सून असूनही नसल्यासारखा आहे हीच स्थिती सध्या पाहायला मिळतेय.
दरम्यान हवामान विभागाच्या नव्या अंदाजानुसरा मान्सूनची ही तात्पुरती विश्रांती लवकरच संपणार असून, 18 ते 20 जून दरम्यान दक्षिण कोकण किनारपट्टीवरून मान्सून पुन्हा जोर धरेल. त्यामुळे राज्यात दमदार आणि चांगला पाऊस 20 जूननंतरच अपेक्षित आहे, जिथं पावसाचे ढग तयार होत नसून, हवामानात अनुकुल बदल झाल्यास पावसाची शक्यता आहे.