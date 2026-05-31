/खेळता खेळता चिमुकला पोहोचला स्विमिंग पूलजवळ, निष्काळजीपणामुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर!

Vasai News: वसई तालुक्यातील नालासोपारा पश्चिम परिसरातील कळंब गावातील तुलसी बीच रिसॉर्टमध्ये अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली आहे. अवघ्या 13 महिन्यांच्या आयुष ईभाड या बालकाचा स्विमिंग पूलमध्ये बुडून मृत्यू झाला. खेळण्याच्या आणि आनंदाने वाढण्याच्या वयातच या चिमुकल्याचा जीव गेल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, घटना घडली त्यावेळी बालकाचे आई-वडील आपल्या कामात व्यस्त होते. दरम्यान आयुष खेळत खेळत स्विमिंग पूलच्या परिसरात गेला आणि काही क्षणांतच पाण्यात पडला. या घटनेमुळे एका कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
या दुर्घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम रिसॉर्टमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याचे समोर आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, आयुष एकटाच खेळत असताना पूलच्या दिशेने गेला आणि कोणाच्याही लक्षात येण्यापूर्वी पाण्यात पडला. काही मिनिटांतच परिस्थिती गंभीर बनली. बालकाला वाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. ही घटना समोर आल्यानंतर पालकांमध्येही चिंता वाढली असून पर्यटनस्थळे आणि रिसॉर्टमधील बालसुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
विशेष बाब म्हणजे मृत बालकाचे वडील याच रिसॉर्टमध्ये जीवरक्षक म्हणजेच लाईफगार्ड म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे ही घटना अधिक वेदनादायक ठरली आहे. सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबावरच असे संकट ओढवणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब मानली जात आहे. या घटनेनंतर रिसॉर्ट परिसरात लहान मुलांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था होती का, पूल परिसरात प्रतिबंधक कुंपण किंवा इशारा फलक होते का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक नागरिकांनी सुरक्षा नियमांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी केली आहे.
वसई परिसरात स्विमिंग पूलमधील अपघातांची ही पहिली घटना नाही. सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी नवापूर परिसरातील एका रिसॉर्टमध्येही स्विमिंग पूलमध्ये बुडून एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. वारंवार अशा घटना घडत असतानाही अनेक ठिकाणी सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. पूल परिसरात पुरेसे कर्मचारी, सतत देखरेख, सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग, बालकांसाठी संरक्षक अडथळे आणि आपत्कालीन बचाव साधने उपलब्ध आहेत का, याची नियमित तपासणी करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
या प्रकरणी अर्नाळा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. मात्र, केवळ नोंद करून प्रकरण थांबविण्याऐवजी रिसॉर्ट व्यवस्थापनाच्या भूमिकेची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये काही त्रुटी होत्या का, निष्काळजीपणा झाला का आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार आहेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एका निष्पाप बालकाचा जीव गेल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या घटनेतून धडा घेत प्रशासन, रिसॉर्ट व्यवस्थापन आणि संबंधित यंत्रणांनी अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.