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'...तर आज माझं मुलं जिवंत असतं, आम्ही त्याच दिवशी...'; IIT Bombay प्रकरणी साहिलच्या आईने सगळंच सांगितलं

बॉम्बे आयआयटीमधील विद्यार्थी आत्महत्या प्रकरणी अनेक खुलासे समोर येत आहेत. आता साहिलच्या आईने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 23, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:06 AM IST
'...तर आज माझं मुलं जिवंत असतं, आम्ही त्याच दिवशी...'; IIT Bombay प्रकरणी साहिलच्या आईने सगळंच सांगितलं
Image Credit: IIT Bombay student Sahil Wakode dies by suicide

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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