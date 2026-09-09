/गणेशोत्सवासाठी टोलमाफी पण गणेशभक्तांचा खड्डेमुक्त प्रवास कधी? कोकणवासियांचा संतप्त सवाल

रवींद्र कोकाटे, झी तास रत्नागिरी : यंदा गणेशोत्सवाच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या खासगी वाहनांसह एसटी बसेसना पूर्ण टोलमाफी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय...मात्र, टोलमाफीचा दिलासा मिळाला असला, तरी मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांचा त्रास कधी संपणार? असा प्रश्न कोकणवासीयांना प़डलाय..
गणरायाच्या आगमनाची चाहूल लागली की मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांतून लाखो कोकणवासीय गावाच्या दिशेने रवाना होतात. गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या या गणेशभक्तांसाठी राज्य सरकारने यंदा टोलमाफीची घोषणा केलीये. 11 ते २७ सप्टेंबरदरम्यान खासगी वाहनं आणि एसटी बसेसना महामार्गांवर पूर्ण टोलमाफी मिळणार आहे. मुंबई-गोवा महामार्गासोबतच मुंबई-बंगळुरू महामार्ग आणि अटल सेतूवरील MSRDCच्या टोलनाक्यांवरही ही सवलत लागू असेल...मात्र ही टोलमाफी मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाची अट आहे...प्रवाशांना गणेशोत्सव २०२६ कोकण दर्शन हा पास घेणं अनिवार्य असेल. हा पास पोलीस ठाणे, ट्रॅफिक चौकी किंवा आरटीओ कार्यालयातून मिळणार आहे...
वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी यंत्रणाही सज्ज असल्याचंही सांगितलं जातंय...मात्र कोकणवासीयांसमोरचा खरा प्रश्न टोलचा नाही...प्रश्न आहे तो रस्त्यांचा! मुंबई-गोवा महामार्गावर अनेक ठिकाणी अजूनही मोठमोठे खड्डे आहेत...
एका बाजूला सरकारचा ‘टोल फ्री’ प्रवासाचा दिलासा...तर दुसऱ्या बाजूला रस्त्यावरचे खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि रखडलेली कामं... गणपती बाप्पाच्या स्वागतासाठी लाखो चाकरमानी कोकणात जाणार आहेत... त्यामुळे यंदा त्यांचा प्रवास टोल फ्रीसोबतच खड्डेमुक्त आणि सुरक्षितही होणार का? हा प्रश्न मात्र अद्याप कायम आहे...
टोलमाफीचा दिलासा मिळाला..आता चाकरमान्यांना अपेक्षा आहे ती खड्डेमुक्त रस्त्यांची! कारण बाप्पाला घरी आणताना प्रवास सुखाचा असावा...हीच प्रत्येक चाकरमान्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला मुंबई-गोवा महामार्ग यंदाही पूर्णत्वास आला नाही. डेड लाइनवर डेडलाइन या रस्त्याला मिळत आहेत. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत. रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रस्त्यांची कामे रखडलेली आहेत. माणगाव येथे नियमित होणारी कोंडी आणि रस्त्याचे हाल हे नेहमीचे झालेले आहेत. त्यामुळे यंदाही गणेशभक्तांना खड्ड्यातून रस्ता काढत आपल्या गणूबाप्पाच्या दर्शनाला कोकणात जावे लागणार आहे.
यंदा कोकणातील पोलिसांनी ठराविक ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी उपाय योजना केलेल्या आहेत. या संदर्भात सर्व