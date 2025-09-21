महाराष्ट्रात राहतात भारतातील सर्वाधिक करोडपती कुटुंबे; Top 10 यादीत दुसऱ्या क्रमांवर असलेल्या राज्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल, देशात 410000 नवीन करोडपती...

Crorepati Families In India Maharashtra Leads Delhi Is Second : भारतात श्रीमंत कुटुंबांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. मर्सिडीज-बेंझ हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 नुसार, भारतात आता 87.1 दशलक्ष कुटुंबे आहेत ज्यांची संपत्ती 85 कोटींपेक्षा जास्त आहे. ही संख्या 2021 च्या तुलनेत 90 टक्के वाढली आहे. ही कुटुंबे भारतातील एकूण कुटुंबांपैकी 0.31 टक्के आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की भारतात संपत्ती वाढत आहे, परंतु अत्यंत श्रीमंत होणे कठीण आहे. श्रीमंत लोक वाढत्या प्रमाणात स्टॉक, मालमत्ता आणि सोने खरेदी करत आहेत. ते UPI वापरून पेमेंट करण्यास प्राधान्य देतात. बहुतेक लोक भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल आशावादी आहेत, परंतु गुंतवणूक करताना ते सावधगिरी बाळगतात. 2021 पासून 410000 नवीन करोडपतींची भर पडली आहे. भारतातील करोडपती लोकसंख्या चीनपेक्षा कमी आहे.
मर्सिडीज-बेंझ हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 भारतातील श्रीमंत कुटुंबांबद्दल अधिक माहिती देण्यात आली आहे. हा अहवाल भारतातील श्रीमंत लोक कुठे राहतात, ते काय खरेदी करतात आणि ते त्यांचे पैसे कसे गुंतवतात ही देखील माहिती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक श्रीमंत कुटुंबे आहेत. यांची संपत्ती 85 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. महाराष्ट्रात 178000 कुटुंबे आहेत. मुंबईत 142000 करोडपती कुटुंबे आहेत. महाराष्ट्र हे भारताची "करोडपती राजधानी" बनली आहे. दिल्लीत 79,800 करोडपती कुटुंबे आहेत, तामिळनाडूमध्ये 75, 600, कर्नाटकात 68,800 आणि गुजरातमध्ये 68,300 करोडपती कुटुंबे आहेत.
देशातील 79 टक्के श्रीमंत कुटुंबे टॉप १० राज्यांमध्ये राहतात. यावरून असे दिसून येते की संपत्ती विशिष्ट राज्यांमध्ये केंद्रित आहे. शहरांमध्ये, मुंबई, दिल्ली आणि बेंगळुरूमध्ये श्रीमंत कुटुंबांची संख्या सर्वाधिक आहे. अहमदाबाद, हैदराबाद आणि पुणे सारखी शहरे देखील वेगाने वाढत आहेत. 2025 पर्यंत, अंदाजे 0.31 टक्के भारतीय कुटुंबे श्रीमंत मानली जातात. 2021 मध्ये, हा आकडा 0.17 टक्के याचा अर्थ असा की श्रीमंत कुटुंबांची संख्या वाढत आहे. 2017 ते 2025 पर्यंत, करोडपती कुटुंबांची संख्या 445 टक्केने वाढली. तथापि, फक्त 5 टक्के कुटुंबे अति-श्रीमंत किंवा अति-उच्च निव्वळ संपत्ती 100 कोटींपेक्षा जास्त बनली. फक्त 0.01 टक्के कुटुंबे अब्जाधीश झाली. यावरून असे दिसून येते की संपत्ती वाढत आहे, परंतु अब्जाधीश बनणे खूप कठीण आहे.
मर्सिडीज-बेंझ हुरुन लक्झरी ग्राहक सर्वेक्षण 2025 मध्ये 150 श्रीमंत भारतीयांना त्यांच्या खरेदी आणि आवडींबद्दल विचारण्यात आले. त्यात असे दिसून आले की श्रीमंत व्यक्ती शेअर्स, मालमत्ता आणि सोने खरेदी करण्याची शक्यता जास्त असते. 51 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की पुढील दोन वर्षांत मालमत्तेच्या किमती वाढतील. 2011 पासून सोन्याच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत. श्रीमंत व्यक्तींमध्ये एचडीएफसी बँक ही भारतीय खाजगी बँक आहे. सिटी बँक ही सर्वात पसंतीची आंतरराष्ट्रीय बँक आहे. घड्याळांसाठी रोलेक्स, भारतीय दागिन्यांसाठी तनिष्क, आदरातिथ्यासाठी ताज हॉटेल्स आणि अॅक्सेसरीजसाठी गुच्ची/लुई व्हिटॉन ही पसंतीची निवड आहे.
श्रीमंत लोक बहुतेकदा UPI द्वारे पेमेंट करतात. 35 टक्के लोक लक्झरी वस्तू खरेदी करण्यासाठी कार्ड किंवा रोख रकमेऐवजी UPI अॅप्स वापरतात. 55 टक्के श्रीमंत लोकांकडे एकापेक्षा जास्त कार आहेत. एमिरेट्स आणि ताज हॉटेल्स हे त्यांचे आवडते ट्रॅव्हल ब्रँड आहेत. 83 टक्के लोकांना वाटते की पुढील तीन वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था चांगली होईल. तथापि, ते गुंतवणूक करताना सावधगिरी बाळगतात. फक्त 17 टक्के लोक जोखीम घेणारे गुंतवणूकदार आहेत. तर 31 टक्के लोक सावधगिरीने गुंतवणूक करतात. 27 टक्के लोकांचा असा विश्वास आहे की त्यांच्याकडे 50 कोटी रुपये असताना ते आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतील, तर 25 टक्के लोकांसाठी हा आकडा 10 कोटी रुपये आहे. भारतात श्रीमंत व्यक्तींची संख्या चीनपेक्षा खूपच कमी आहे. चीनमध्ये 5.1 दशलक्ष करोडपती कुटुंबे आहेत, तर भारतात ही संख्या 87.1 दशलक्ष आहे. तथापि, भारतातील संपत्तीच्या जलद वाढीवरून असे दिसून येते की 2035 पर्यंत 1.7-2 दशलक्ष श्रीमंत कुटुंबे असू शकतात. यामुळे चीन आणि भारतामधील दरी कमी होईल. सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी, हा अहवाल भारतातील श्रीमंत कुठे गुंतवणूक करत आहेत आणि यामुळे बाजारपेठ कशी बदलत आहे हे स्पष्ट करतो. सोने आणि स्टॉक हे संपत्ती निर्मितीचे मुख्य स्रोत राहिले आहेत. मालमत्तेवरील जनतेचा विश्वासही वाढत आहे. लक्झरी वस्तू खरेदी करण्यासाठी UPI आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर देखील केला जात आहे. यावरून असे दिसून येते की तंत्रज्ञान पैशाचे व्यवस्थापन आणि खर्च करण्याच्या पद्धतीत बदल करत आहे.
FAQ
1 भारतात एकूण किती करोडपती कुटुंबे आहेत?
मर्सिडीज-बेंझ हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट २०२५ नुसार, भारतात ८७.१ लाख कुटुंबे आहेत ज्यांची संपत्ती ८.५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ही संख्या २०२१ च्या तुलनेत ९०% ने वाढली आहे आणि ती भारतातील एकूण कुटुंबांपैकी ०.३१% आहे.
2 करोडपती कुटुंबांची संख्या कशी वाढली आहे?
२०२१ पासून ४.१ लाख नवीन करोडपती कुटुंबांची भर पडली आहे. २०१७ ते २०२५ पर्यंत ही संख्या ४४५% ने वाढली आहे. मात्र, फक्त ५% कुटुंबे १०० कोटींपेक्षा जास्त संपत्तीचे (अति-श्रीमंत) झाली असून, ०.०१% कुटुंबे अब्जाधीश झाली आहेत.
3 महाराष्ट्रात किती करोडपती कुटुंबे आहेत?
महाराष्ट्रात १,७८,६०० करोडपती कुटुंबे आहेत, जी भारतातील एकूण श्रीमंत कुटुंबांपैकी सर्वाधिक आहे. ही संख्या २०२१ च्या तुलनेत १९४% ने वाढली असून, महाराष्ट्र हे भारताची "करोडपती राजधानी" आहे.