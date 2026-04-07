  महाराष्ट्र बातम्या
  पुणे मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर; महाराष्ट्रातील TOP 10 डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट, लग्नसोहळा आयुष्यभर लक्षात राहील

वनिता कांबळे | Updated: Apr 7, 2026, 09:58 PM IST
Maharashtra Top 10 Destination Wedding Spot : लग्नसोहळा हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय क्षण असतो. आयुष्याची नवी सुरुवात करताना लग्नसोहळा देखील तितकाच खास असावा असे प्रत्येकाला वाटते. यामुळे कपड्यांपासून ते लग्न सोहळ्याच्या ठिकाणापर्यंत सर्व गोष्टींचा अगदी बारकाईने विचार केला जातो. अनेक महिन्यांपासून तयारी सुरु केली जाते.  अनेकजण लग्नसोहळा थाटामाटात पार पडावा, कोणतीही कमी राहू नये यासाठी अगदी वेडिंग प्लानकर किंवा इव्हेंट मॅनेजर देखील हायर करतात. अलिकड्या काळात लग्नसोहळा आणखी खास करण्यासाठी अनेक जण  डेस्टिनेशन वेडिंग करत आहेत. अलिकडे डेस्टिनेशन वेडिंगचा ट्रेंड वाढला आहे. पुणे मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर अशी काह ठिकाणे आहेत जिथे तुम्ही डेस्टिनेशन वेडिंग करु शकता. महाराष्ट्रातील TOP 10 डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट जाणून घेऊया.

डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे काय?

अलिकडे डेस्टिनेशन वेडिंगचा ट्रेंड खूपच लोकप्रिय होत आहे. लग्नसोहळा आणखी खास अविस्मरणीय बनवण्यासाठी अनेकजण डेस्टिनेशन वेडिंगचा प्लान आखत आहेत. डेस्टिनेशन वेडिंग म्हणजे एखाद्या समुद्र किनाऱ्यांवर किंवा निसर्गरम्य परिसरात लग्न सोहळा पार पडतो. समुद्र किनाऱ्यावर किंवा एखाद्या सुंदर हिल स्टेशनवर लग्न सोहळा पार पडतो. समुद्र किनाऱ्यावर किंवा हिल स्टेशनवर मंडप घातला जातो. निसर्गाच्या सान्निध्यात लग्न सोहळा पार पडतो. यामुळे हा लग्नसोहळ एखाद्या पिकनिक किंवा व्हकेशन टूर सारखा अनुभव देणारा ठरतो.   

महाराष्ट्रातील TOP 10 डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट

1 लोणावळा

लोणावळा ते मुंबई अंतर 93 KM आहे. तर, लोणावळा ते पुणे हे अंतर 66 KM आहे. लोणावळा हे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे. लोणावळा हे महाराष्ट्रातील थंड हवेचे ठिकाण आहे. येथील निसर्ग सौंदर्य पर्यटकांना भुरळ घालते. लोणावळ्यात डेस्टिनेशन वेडिंगचा प्लान आखता येईल.

2 ठाणे

 ठाणे हे मुंबई पासून 36 KM अंतरावर आहे. ठाण्यात येऊर हिल्स नावाचे हिल स्टेशन आहे. येऊर हिल परिसरात अनेक छोट्या मोठ्या टेकड्या आहेत. येऊरमध्ये देखील डेस्टिनेशन वेडिंगचा प्लान करता येईल.

3 कर्जत

कर्जत हे मुंबई आणि पुण्यापासून अगदी जवळ आहे. माथेरानच्या डोंगर रांगेत असलेल्या कर्ज परिसरात देखील डेस्टिनेशन वेडिंग करता येवू शकते.

4 नाशिक

नाशिक हे महाष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. येथे देखील अनेकजण डेस्टिनेशनचा प्लान करतात. 

5 महाबळेश्वर, सातारा

साताऱ्यातील महाबळेश्वर हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. महाबळेश्वरसह पाचगणी, वाई परिसरात अनेक टूरीस्ट प्लेसेस आहेत. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या साताऱ्याच्या डोंगर रांगेत अद्धभूत निसर्ग सौंदर्य अनुभवयला मिळते. यामुळे अनेकजण डेस्टिनेशन वेडिंगसाठी साताऱ्याची निवड करतात. 

6 अलिबाग

अलिबाग हा मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असलेला सर्वात लोकप्रिय समुद्र किनारा आहे. अलिबाग मध्ये अनेक सुंदर समुद्र किनारे आहेत. अनेक जण येथे डेस्टिनेशन वेडिंग करतात.

7 रत्नागिरी

रत्नागिरी हा कोकणातील सर्वात लोकप्रिय जिल्हा आहे. रत्नागिरीत अनेक सुंदर समुद्र किनारे आहेत. अनेकजण कोकणात डेस्टिनेशन वेडिंगचा प्लान करत आहेत. 

8 सिंधुदुर्ग

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक समुद्र किनारे परदेशी समुद्र किनाऱ्यांना टक्कर देत आहेत. यामुळे अनेकजण येथे देखील डेस्टिनेशन वेडिंगचा प्लान आखत आहेत.

9 विरार, पालघर

मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या विरार पालघर परिसरात अनेक समुद्र किनारे आहेत. यामुळे येथे देखील अनेक जण डेस्टिनेशन वेडिंगचा प्लान आखत आहेत.

10 चिखलदार, नागपूर

अमरावतीमधील चिखलदरा हे लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. यामुळे निसर्गाच्या सान्निध्यात अनेकजण डेस्टिनेशन वेडिंगचा प्लान आखत आहेत. तर, अनेक जण नागपूरमध्ये रॉयल वेडिंगचा प्लान आखत आहेत. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

