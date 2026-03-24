Explainer: नाशिक मधील TOP 10 श्रीमंत एरिया; बडे नेते, व्यवसायीक आणि लखपती, करोडपती इथचं राहतात

वनिता कांबळे | Updated: Mar 24, 2026, 09:26 PM IST
TOP 10 Richest Area In Nashik : कथित भोंदू बाबा कॅप्टन अशोक खरात याच्या भायनक कारनाम्यामुळे नाशिक शहर चर्चेत आले आहे. केवळ लैंगिक अत्याचारच नाही, तर या भोंदूने फसवणुकीतून तब्बल 2000 कोटींची अफाट मालमत्ता जमावल्याचा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.एसआयटीने केलेल्या प्राथमिक तपासात खरात आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावे तब्बल 52 सातबारा उतारे आढळून आले आहेत. या मालमत्तांची किंमत जवळपास दीड हजार कोटींच्या घरात असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. नाशिक शहर, पाथर्डी, गिरगाव, गौळाणे, शिर्डी आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यात या जमिनी पसरलेल्या आहेत.  नाशिक शहराचा झपाच्याने विकास होत असल्याने नाशिकमध्ये मालमत्ताचे दर गगनाला भिडले आहेत. नाशिक शहरात बडे नेते, व्यवसायीक आणि लखपती, करोडपती राहतात. जाणून घेऊया नाशिक मधील TOP 10 श्रीमंत एरिया कोणते? 

नाशिक जिल्हा हा महाराष्ट्राची धार्मिक राजधानी म्हणूम ओळखला जातो. त्र्यंबकेश्वरसह गोदवरी नदीच्या तीरावर अनेक तीर्थस्थळे आहे. नाशिकमध्ये नेहमीच भक्तांचा मेळा भरलेला आहे. धार्मिक पर्यटन नगरी अशी देखील नाशिकची ओळख आहे. पर्यटनासह नाशिकची द्राक्ष देखील खूपच फेमस आहे. द्राक्ष शेती करणारे अनेक बायदार लखपती आहेत. पर्यटन आणि शेतीसह अनेक वाईन फॅक्ट्री देखील नाशिकमध्ये आहेत. यासह अनेक बड्या कंपन्या आपले प्रोजेक्ट नाशिकमध्ये सुरु करत आहेत. नाशिकमध्ये अनेक औद्योगिक वसाहती देखील आहेत.  यामुळे नाशिक शहर खूपच्या चांगल्या रितीने विकसीत झाले आहे. अनेक जण नाशिकमध्ये स्थलांतरित होत आहेत. यामुळे नाशिकमध्ये हाय प्रोफाईल मालमत्तांची मागणी वाढली आहे. 

नाशिक हे महाराष्ट्रातील सर्वात जुने शहर आहे. महाराष्ट्राचेच नव्हे तर भारताचेही एक प्रमुख आर्थिक केंद्र आहे. पर्यटन आणि शेती यासह औद्योगिक विकासासह अनेक उद्योगांचे नाशिक मोठे हब बनले आहे. यामुळेच व्यवसायाच्या निमित्ताने अनेकजण नाशिकमध्ये स्थायिक होत आहेत. नाशिकमधील काही परिसर हे पॉश आणि श्रीमंत परिसर म्हणून ओळखले जात आहेत. नाशिकमध्ये मालमत्तांचे दर 4,000 ते 9,000 प्रति चौरस फूट असे आहेत. यात लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे.
आलिशान प्रकल्पांमुळे नाशिकमधील विक्रीत 22 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

नाशिक मधील TOP 10 श्रीमंत एरिया

1 कॉलेज रोड
कॉलेज रोड परिसरात उच्च दर्जाच्या जीवनशैली सुविधा मिळतात. या एरियात मालमत्तांचे दर उच्च आहेत. हा एक उच्चभ्रू एरियापैंकी एक आहे.

2 पारिजात नगर
पारिजात नगर एक सुस्थापित, उच्चभ्रू आणि शांत परिसर आहे.  यामुळेच येथे महागड्या घरांना जास्त मागणी आहे. 

3 नाशिक-पुणे रस्ता
 नाशिक-पुणे रस्त्या लगतचा परिसर हा व्यावसायिक विकासामुळे मालमत्ता गुंतवणूकदारांना  आकर्षित करत आहे.

4 मुंबई-आग्रा महामार्ग (अंबड)
मुंबई-आग्रा महामार्गवर अंबड जवळ उत्तम कनेक्टिव्हिटीसह आधुनिक, आलिशान अपार्टमेंट्स उपलब्ध आहेत.

5 पंचवटी
पंचवटी हा जुन्या नाशिकमधील एक पारंपरिक, उच्चभ्रू परिसर आहे. ही सर्वात प्राईम लोकेशन आहे. या परिसरात अनेक मंदिरे आहेत. 

6 गंगापूर रोड 
गंगापूर रोड हा नाशिक शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेला परिसर आहे. गंगापूर रोड नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून 27 किमी अंतरावर आहे . नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन हे सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन आहे. 16 किमी अंतरावर हे स्टेशन आहे. सुला वाईन्स पासून हा एरिया जवळ आहे. 

7 इंदिरा नगर
इंदिरा नगर हा देखील नाशिकच्या पॉश एरियापैकी एक आहे. इंदिारा नगर नाशिक शहराच्या पश्चिम भागात आहे. नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 25 किमी अंतरावर आहे. नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन 83 किमी अंतरावर आहे.

8 पाथर्डी फाटा
पाथर्डी फाटा हा मुंबई-आग्रा महामार्गालगतचा एक जंक्शन परिसर आहे. यामुळेच पाथर्डी फाटा  परिसर हा नाशिकमधील झपाट्याने विकसीत होणारा परिसर आहे. नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 27 किमी तर नाशिक रोड रेल्वे स्थानक 9 किमी अंतरावर आहे.

9 गोविंद नगर
गोविंद नगर हा नाशिकमधील सर्वात सुंदर पॉश एरियांपैकी एक आहे. नाशिक फ्रीवे, राष्ट्रीय महामार्ग 50 आणि मुंबई आग्रा रोडमुळे हा एरिया कनेक्टीव्हीटीच्या बाबतीत एकदम बेस्ट ऑप्शन आहे. नाशिक  शहराच्या आणि राज्याच्या सर्व भागांमधून येथे सहज पोहोचता येते. नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 22 किमी अंतरावर आहे. तर, नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन 9 किमी अंतरावर आहे.

10 महात्मा नगर
महात्मा नगर हा नाशिकमधील सर्वात पॉश एरिया आहे. नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून 25  किमी तर नाशिक रोड रेल्वे स्थानकापासून 12 किमी अंतरावर आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

