जगातील टॉप 10 सर्वात श्रीमंत देश; अमेरिका सर्वात शेवटी तर भारत...

Top 10 richest countries: जगातील सर्वात श्रीमंत देशांबद्दल विचार करताच अमेरिकेची आठवण प्रथमच येतs. मात्र अमेरिका हा जगातील सर्वात श्रीमंत देश नाही. यंदाच्या वर्षी प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी पेर्कॅपिटा) आधारे जगातील टॉप १० सर्वात श्रीमंत देशांची यादी जाणून घेऊया. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल, जगातील टॉप 10 श्रीमंत देशांच्या यादीत अमेरिका शेवटच्या क्रमांकावर आहे. या यादीत आशियातील एका छोट्याशा देशाने आघाडी घेतलीय. तो देश पहिल्या स्थानावर बसला आहे. मध्य पूर्वेतून केवळ एकच देश, कतर, यात समाविष्ट आहे. संपूर्ण यादी खाली पाहा.
सिंगापुरची जीडीपी ५६४.७७ अब्ज डॉलर आहे. जगातील प्रमुख व्यापारी केंद्रांपैकी एक असलेला सिंगापुर हा जगातील सर्वात श्रीमंत देश आहे. या देशाच्या लोकसंख्येत जगातील अनेक श्रीमंत व्यक्तींचा मोठा वाटा आहे.
लक्झमबर्गची जीडीपी ९६.६१ अब्ज डॉलर आहे. प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आधारे लक्झमबर्ग हा जगातील दुसरा सर्वात श्रीमंत देश आहे. हा देश आपल्या संपत्तीचा वापर नागरिकांसाठी उच्च जीवनमान, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी करतो.
आयर्लंडची जीडीपी ५९८.८४ अब्ज डॉलर आहे. प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या निकषावर आयर्लंड हा जगातील चौथा सर्वात श्रीमंत देश आहे. आयर्लंड हे जगातील प्रमुख कॉर्पोरेट कर हेवनपैकी एक आहे, जिथे बहुराष्ट्रीय कंपन्या (जसे अॅपल, गूगल आणि मायक्रोसॉफ्ट) यांनी अलीकडील वर्षांत आयरिश अर्थव्यवस्थेला ५० टक्क्यांहून अधिक योगदान दिले आहे.
कतारची जीडीपी २२२.७८ अब्ज डॉलर आहे. प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आधारे कतर हा जगातील पाचवा सर्वात श्रीमंत देश आहे. कतर (आणि संयुक्त अरब अमिराती) हे २०२५ साठी प्रति व्यक्ती जीडीपी रँकिंगच्या आधारावर टॉप १० अर्थव्यवस्थांमध्ये सामील आहेत, जे त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या विपुल साठ्यामुळे फायद्यात आहेत.
नॉर्वेची जीडीपी ५०४.२८ अब्ज डॉलर आहे. प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या निकषावर नॉर्वे हा जगातील सहावा सर्वात श्रीमंत देश आहे. नॉर्वे पश्चिम युरोपातील पेट्रोलियम उत्पादनांचा प्रमुख पुरवठादार आहे. कोविड-१९ संकटादरम्यान अर्थव्यवस्थेच्या मंदावण्यानंतर, देशाने उत्तम आर्थिक प्रगती साधली आहे. नॉर्वेकडे कोणत्याही संकटाला तात्काळ सामोरे जाण्यासाठी १.३ ट्रिलियन डॉलरचा सार्वभौम संपत्ती निधी आहे, जो जगातील सर्वात मोठा असा निधी आहे.
स्वित्झर्लंडची जीडीपी ९४७.१३ अब्ज डॉलर आहे. प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आधारे स्वित्झर्लंड हा जगातील सातवा सर्वात श्रीमंत देश आहे. या देशाला मौल्यवान धातू, अचूक यंत्रसाधने आणि संगणक व वैद्यकीय उपकरणांसारख्या मशिनरीच्या निर्यातीमुळे फायदा होतो. स्विस जीडीपीचा सुमारे ७४ टक्के सेवा क्षेत्रातून, २५ टक्के उद्योग क्षेत्रातून आणि केवळ एक टक्क्यांपेक्षा कमी कृषी क्षेत्रातून येतो.
ब्रुनेई दारुस्सलामची जीडीपी १६.०१ अब्ज डॉलर आहे. प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या निकषावर ब्रुनेई हा जगातील आठवा सर्वात श्रीमंत देश आहे. ब्रुनेई दारुस्सलाम हे दक्षिण-पूर्व आशियातील बोर्नियो बेटावर वसलेले एक छोटे, समृद्ध राष्ट्र आहे, ज्याची सीमा मलेशिया आणि दक्षिण चीन समुद्राशी लागते. तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या विपुल साठ्यांसाठी ओळखले जाणारे ब्रुनेईचे मानव विकास निर्देशांक दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये दुसरा सर्वोच्च आहे.
गुयानाची जीडीपी २५.८२ अब्ज डॉलर आहे. दक्षिण अमेरिकेच्या उत्तर किनाऱ्यावर वसलेला गुयाना हा ऐतिहासिक ब्रिटिश वेस्ट इंडीजचा भाग मानला जातो. गुयानाची आर्थिक उन्नती २०१५ मध्ये कच्च्या तेलाच्या शोधानंतर सुरू झाली. २०१७ पासून गुयानाच्या किनारपट्टीवर ११ अब्ज बॅरलपेक्षा अधिक तेल साठ्याची शोध लागला असून, तो १९७० च्या दशकानंतर वैश्विक तेल साठ्यातील सर्वात मोठी वाढ आहे.
संयुक्त राज्य अमेरिकेची जीडीपी ३०.५१ ट्रिलियन डॉलर आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही प्रति व्यक्ती सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या निकषावर अमेरिका हा जगातील दहावा सर्वात श्रीमंत देश आहे.