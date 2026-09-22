पुण्यात तुफान पाऊस! महाराष्ट्रात 'या' जिल्ह्यांमध्ये अचानक पावसाचा जोर वाढला

हेमंत चापुडे, झी मिडीया, शिरूर पुणे : महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दडी मारली आहे. अनेक ठिकाणी पाऊस पडला नाही. यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. अशातच पुण्यात तुफान पाऊस पडला आहे. पुण्यासह सांगली, नाशिकमध्येही दमादार पावसाने हजेरी लावली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सांगलीच्या दुष्काळी जत तालुक्यातल्या दरीबडची इथं धुंवाधार असा पाऊस झाला आहे. अचानक पडलेल्या मुसळधार पावसानं दरीबड येथील आठवडा बाजाराला मोठा फटका बसला आहे. जत तालुक्यात यंदा दुष्काळाची तीव्रता भयानक आहे. दीड महिन्यांपासून या ठिकाणी पाऊस देखील पडला नव्हता. मात्र, गेल्या दोन दिवसांपासून जत तालुक्यात पावसाची हजेरी सुरू झाली.
नाशिकच्या येवल्यात अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर वादळी वा-यासह मुसळधार पाऊस झाला. पावसामुळे खरीपच्या पिकांना काहीसा दिलासा मिळालाय. तसंच उत्तर पूर्व भागासह पश्चिम भागाला देखील दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे.
गेल्या अनेक दिवसांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर उत्तर पुणे जिल्ह्यात वरुणराजाने दमदार हजेरी लावली आहे. उत्तर पुण्यातील शिरूर, आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर या तालुक्यांमधील अनेक गावांना आज जोरदार पावसाने झोडपून काढले. तब्बल दीड महिन्याहून अधिक काळ पावसाने हुलकावणी दिल्याने खरीप पिके करपण्याच्या मार्गावर होती; मात्र या जोरदार सरींमुळे पिकांना नवसंजीवनी मिळाली असून बळीराजा सुखावला आहे.
गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाने पाठ फिरवल्याने उत्तर पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला होता. पाण्याची कमतरता भासू लागल्याने शेतात उभी असणारी खरीप पिके वाळू लागली होती. मात्र आज अचानक वातावरणात बदल होऊन शिरूर, आंबेगाव, खेड आणि जुन्नर तालुक्यांत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे करपणाऱ्या पिकांना मोठी उभारी मिळाली आहे. तसेच आगामी रब्बी हंगामाच्या मशागतीला आणि पेरणीच्या पूर्वतयारीला वेग येणार आहे. आज झालेल्या पावसामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी जलसाठ्यांमध्ये पुरेशी वाढ होण्यासाठी आणि संपूर्ण हंगाम सावरण्यासाठी बळीराजाला अजूनही मोठ्या आणि सार्वत्रिक पावसाची प्रतीक्षा आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील काही भागात 21 सप्टेंबरला दुपारी काही मिनिट दमदार पाऊस पडला. पण फक्त काही मिनिटं पडलेल्या पावसान पुनावाळे अंडरपास मध्ये पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. दर दिवशी याच परिसरातून मोठ्या प्रमाणात नागरिक रावेत आणि पुनावाळे, हिंजवडी मध्ये ये जा करत असतात. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असते. त्यातच अंडरपास मध्ये पुन्हा एकदा पावसाचे पाणी तुंबल्याने या ठिकाणी आज संध्याकाळी पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता निर्माण झाली.