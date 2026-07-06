कोकणात पावसाचा कहर! दरडी कोसळल्या, अनेक रस्ते बंद; नागरिक संतापले

कोकणाला मुसळधार पावसानं झोडपलं आहे, दरम्यान यामुळे अनेक ठिकाणी मोठं नुकसान झालं आहे. तसंच अनेक ठिकाणी दरडी देखील कोसळल्या आहेत, त्यामुळे रस्ते बंद झाले आहेत, रस्त्यावर दरड कोसळल्यानं वाहतूक कोंडी देखील झाली आहे. उल्हास नदीच्या पाणीपातळीवर मोठी वाढ झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे पाण्याची पातळी चांगलीच वाढली आहे.. वांगणीजवळील कुडसावरे पूल पाण्याखाली गेला आहे. त्यामुळे काराव, इंदगावला जोडणारा मार्ग बंद झाला आहे. दरम्यान अद्यापही पाणी कमी झालं नसून नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
रत्नागिरीच्या चिपळूनमध्येही मुसळधार पाऊस झाला आहे, मागील काही दिवसांपासून पाण्याचा जोर कायम असल्यानं वशिष्टी नदीला पूर आला आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पालघर जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नदी नाल्यांना पूर आला. वाडा तालुक्यातील तिळसा येथील वैतरणा नदीत तरुणांनी जीवघेणी स्टंटबाजी केली. नागरिकांना घराबाहेर न पडण्याच आवाहनाकडे अतीउत्साही तरुणांच दुर्लक्ष आहे. खंडाळा रेल्वे स्थानक परिसरात दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. दरड कोसळल्यानं विद्युत पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. विद्युत तारेवर दरड कोसळल्यामुळे आग लागल्याची देखील घटना घडली होती.
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वरंधा घाटात 4 ते 5 ठिकाणी दरडी कोसळल्याची घटना घडली आहे. दरड कोसळल्यानं वाहतूक पूर्णपणे ठप्प आहे, वरवंड ते उंबर्डेवाडी दरम्यान दरडी कोसळल्या आहेत. युद्धपातळीवर दरडी हटवण्याचे काम सुरु आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात खवटी येथे मुंबई-गोवा महामार्गावर दरड कोसळल्याने महामार्गावरील वाहतूक गेले तब्बल आठ तास ठप्प आहे. दरड हटवण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा तातडीने कार्यरत करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करत भाजप नेते वैभव खेडेकर यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रायगडच्या कर्जत तालुक्यात दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत दोन वाहनांचं आणि काही घरांचं नुकसान झालं आहे. दरड कोसळल्यानं ठाकूरवाडी-पळसदरी गावांचा संपर्क तुटला आहे.
ढगफुटी सदृश्य पावसाचा उद्या अंदाज नाशिक जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे. नाशिकच्या गोदाकाट परिसरात नागरिकांना पोलीस प्रशासन महापालिकेकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नदीकाठ परिसरात नागरिकांनी वाहने लावू नये , विनाकारण नदीकाठच्या परिसरात फिरू नये अशा असे आवाहन करण्यात आले आहे. लहान मोठ्या व्यवसायिकांना टपरी धारकांनाही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पोलीस प्रशासन आणि महापालिकेकडून माईक द्वारे आवाहन केले जात आहे.