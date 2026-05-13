/पुण्याजवळ स्वित्झर्लंड, इटली, न्यूझीलंड, युरोप, मालदीवला टक्कर देणारी पर्यटनस्थळ; महाराष्ट्रात इतकी सुंदर ठिकाण असताना परदेशात जायचं कशाला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशात फिरायला जाऊ नये असे अवाहन केले आहे. आपल्या महाराष्ट्रात अशी पर्यटन स्थळ आहेत जिथ फिरतान फॉरेनचा फील येईल.
Maharashtra Tourist Places : इराण आणि अमेरिका इस्रयाल युद्धाची झळ संपूर्ण जगाला बसली आहे. भारतालाही याचा मोठा फटका बसला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे. देशातील सध्याची कठीण आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विदेशी चलनाची बचत करण्यासाठी अनावश्यक परदेश दौरे आणि खर्च टाळण्याचे आवाहन केले आहे. याचा परिणाम पर्यटनावर झाला आहे. आपल्या महाराष्ट्रात इतकी सुंदर ठिकाण आहेत की परदेशात जायची गरज नाही. विशेष म्हणजे यातील अनेक ठिकाण ही पुण्याच्या जवळ आहेत.
महाष्ट्रात अनेक जातिक दर्जाची पर्यटनस्थळं आहेत. महाराष्ट्रातील ही पर्यटनस्थळ थेट फॉरेनला टक्कर देतात. सह्याद्रीच्या पर्वत रांगा, निसर्गाच्या सान्निध्यात असलेले सुंदर तलाव, अथांग समुद्र किनारे आणि लवासा सिटी तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीम पार्क सगळं काही आपल्या महाराष्ट्रात आहे.
पुण्यापासून अगदी जवळचं असलेल्या लोणावळा येथील पवना लेक परिसरात फिरताना न्यूझीलंडचा फिल येतो. पवना लेक नाईट कॅम्पेनिंगसाठी लोकप्रिय आहे.
खोपली जवळ असलेले इमॅजिका थीम पार्क परदेशातील मोठ्या थीम पार्कना टक्कर देते.
साऱ्यातील तापोळा हे मिनी कश्मिर म्हणून ओळखले जाते. तापोळा तलाव हा स्वित्झर्लंडच्या अल्पाईन तलावाला टक्कर देतो. यामुळे येथे फिरताना स्वित्झर्लंडचा फिल येतो.
साताऱ्यातील कास पठार हे जागतिक वारसा स्थळ म्हणून ओळखले जाते. कास पठारावर रंगीबेरंगी फुलांची भुरळ सर्वानाच पडते. कास पठार हे युरोपच्या फ्लॉवर व्हॅलीला टक्कर देते.
पुण्याजवळील लवासा सिटी हे नियोजीत हिल स्टेशन आहे. लवासाची रचना इटली सारखी आहे. रंगीबेरंगी इमारती, लहान तलाव, आकर्षक रस्ते इथं फिरताना इटलीट फिरल्याचा फिल येतो.
माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे. सर्वात स्वच्छ आणि सुंदर पर्यटनस्थळ आहे. इंथ फिरताना देखील परदेशात फिरल्याचा फिल येतो.
सिंधुदुर्गमधील मालवण, तारकर्ली, वेंगुर्ला हे कोकणातील सर्वात लोकप्रिय समुद्र किनारे आहेत. मालवणच्या समुद्र किनाऱ्यासह इतर समुद्र किनारे मालदीव आणि मॉरीशसला टक्कर देतात. स्कुबा डायव्हिंग, स्नॉर्कलिंग, डॉल्फिन सफारी, वॉटर स्पोर्ट्स, कयाकिंग, फिशिंगसाठी फेमस आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील भांबवली वजराई धबधबा भारतातील सर्वात उंच धबधबा आहे. हा धबधबा व्हेनेझुएलाचा एंजल फॉल्स आणि झिम्बाब्वेचा व्हिक्टोरिया फॉल्सला टक्कर देतो.