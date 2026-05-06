  • पुण्यातील सिंहगडावरून 170 फूट खोल दरीत पडला, बेशुद्ध झाला, नंतर शुद्धीवर आला पण... पर्यटकाचा थरारक अनुभव

पुण्यातील सिंहगडावरून 170 फूट खोल दरीत पडलेल्या पर्यटक आश्चर्यकराकरित्या बचावला आहे. पर्यटकाने या सुटकेचा थरराक अनुभव सांगितला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: May 6, 2026, 04:49 PM IST
Tourist Falls Into Valley at Sinhagad Fort : पुण्यातील सिंहगडावरून  170 फूट खोल दरीत पडलेल्या पर्यटकाची थरारक सुटका करण्यात आली आहे. हा पर्यटक दरीत पडल्यावर बेघुद्ध झाला होता. मात्र, शुद्धीवर आल्यावर त्याने बचावासाठी प्रयत्न केले.  हवेली पोलीस आणि आपत्ती व्यवस्थापन रेस्क्यू टीमने ही धाडसी कामगिरी करत या पर्यटकाला वाचवले. रेस्क्यू टीम मदतीसाठी कशी पोहचली याचा संपूर्ण थरारक अनुभव या पर्यटकाने सांगितला आहे. 

सिंहगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी आलेला एका पर्यटक पाय घसरून सुमारे 150 ते 170 फूट खोल दरीत पडला. 5 मे रोजी हा पर्यटक सिंहगडावर आला होता. या पर्यटकासोबत धक्कादायक प्रकार घडला. हवेली पोलीस व आपत्ती व्यवस्थापन रेस्क्यू टीमच्या तत्पर आणि धाडसी कारवाईमुळे संबंधित पर्यटकाची सुखरूप सुटका करण्यात यश आले आहे. योगेश मोहन शितोळे (वय ३५, रा. शिरूर) असे दरीत पडलेल्या पर्यटकाचे नाव आहे. योगेश हे मित्रांसोबत सिंहगडावर फिरण्यासाठी आले होते. सायंकाळी सुमारे 4.30 ते 5 वाजण्याच्या दरम्यान सूर्यास्ताचे छायाचित्र घेण्यासाठी ते किल्ल्याच्या पश्चिमेकडील ‘हवा पॉईंट’ परिसरात गेले होते. यावेळी गवतावरून पाय घसरल्याने ते थेट खोल दरीत कोसळले. 

दरीत पडल्यामुळे काही काळ त्यांची शुद्ध हरपली होती. सायंकाळी सुमारे 7 ते 7:30 वाजण्याच्या सुमारास ते शुद्धीवर आले. यानंतर त्यांनी प्रसंगावधान राखत तात्काळ 112 या आपत्कालीन क्रमांकावर संपर्क साधून आपल्यावर ओढवलेल्या घटनेची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच हवेली पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी अनिकेत काळे यांनी तत्काळ आपत्ती व्यवस्थापन रेस्क्यू टीमला कळवले.   परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पोलीस व रेस्क्यू पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अंधार आणि कठीण भौगोलिक परिस्थितीचा सामना करत रेस्क्यू टीमने सुमारे 150 फूट खोल दरीत उतरून जखमी अवस्थेत असलेल्या शितोळे यांचा शोध घेतला.

अत्यंत जोखमीच्या परिस्थितीत त्यांनी शितोळे यांना सुरक्षितपणे वर आणले. त्यानंतर त्यांना तात्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्या नातेवाईकांना घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. सुदैवाने त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली. या धाडसी बचाव मोहिमेत रेस्क्यू टीमचे तानाजी भोसले, संतोष भगत, गणेश सपकाळ, संजय चोरघे, नाना जरंडे, कृष्णा मरगळे, उत्तम पिसाळ, वैभव भोसले तसेच हवेली पोलीसांचे अनिकेत काळे व प्रवीन तेलवाडे यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.

दरम्यान, या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पर्यटकांना महत्त्वाचे आवाहन केले आहे. सूर्यास्त पाहताना किंवा छायाचित्रण करताना कड्याच्या अथवा दरीच्या टोकाशी जाणे टाळावे, स्वतःची सुरक्षितता राखावी आणि प्रशासनाने घालून दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

