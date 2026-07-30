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वसईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील रिसॉर्टमध्ये पर्यटकाचा गोळीबार; घटनास्थळी असलेल्यांनी जे सांगितले ते ऐकून पोलिस झाले शॉक

वसईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर रिसॉर्टमध्ये एका पर्यटकाने गोळीबार केला. या घटनेनंतर लगेच पोलीस दाखल झाले. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्यांनी जे सांगितले ते ऐकून पोलीस अवाक झाले. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:57 PM IST
वसईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील रिसॉर्टमध्ये पर्यटकाचा गोळीबार; घटनास्थळी असलेल्यांनी जे सांगितले ते ऐकून पोलिस झाले शॉक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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वसईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील रिसॉर्टमध्ये पर्यटकाचा गोळीबार; घटनास्थळी असलेल्यांनी जे सांगितले ते ऐकून पोलिस झाले शॉक
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