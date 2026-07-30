/वसईच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील रिसॉर्टमध्ये पर्यटकाचा गोळीबार; घटनास्थळी असलेल्यांनी जे सांगितले ते ऐकून पोलिस झाले शॉक

वसई क्राईम न्यूज : वसईच्या समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्याएका रिसॉर्टमध्ये धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या रिसॉर्टमध्ये एका पर्यटकाने गोळीबार केला. गोळीबाराचा आवाज एकून गस्तीवर असललेले पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, यावेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्यांनी जे सांगितले ते ऐकून पोलिसही शॉक झाले.
वसईतील कळंब येथील एका रिसॉर्टमध्ये हा प्रकार घडला आहे. संदेश गुरव असे गोळीबार करणाऱ्या पर्यटकाचे नाव आहे. मद्याच्या नशेत हवेत गोळीबार करून दहशत निर्माण करणाऱ्या संदेश गुरव या पर्यटकाला अर्नाळा सागरी पोलिसांनी अटक केली आहे.
28 जुलै रोजी रात्री भिवंडीहून आलेल्या पर्यटकांची रिसॉर्टमध्ये पार्टी सुरू होती. यावेळी संदेश गुरव याने बेकायदेशीर गावठी पिस्तूलातून हवेत गोळीबार केला. गस्तीवर असलेल्या पोलिसांना गोळीबाराचा आवाज ऐकताच त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली.
गोळीबार झाल्यानंतर लगेच पोलीस हजर झाले. पोलिसांना पाहून घटनास्थळी उपस्थित असलेले सर्वचजण गोंधळले. सुरुवातीला उपस्थितांनी गोळीबार झालाच नसल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र घटनास्थळाची पाहणी करताना पोलिसांना रिकामे काडतूस आढळून आल्याने सखोल चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर गोळीबार झाल्याचे स्पष्ट झाले. या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध शस्त्र अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे. वापरण्यात आलेले बेकायदेशीर गावठी पिस्तूल आरोपीकडे कसे आले, याचा तपास अर्नाळा सागरी पोलीस करत असून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सतीश निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.