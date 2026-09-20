नाशिकमध्ये पर्यटकांना मारहाण, ट्रेकर्सवर स्थानिक गुंड तरुणांची दादागिरी

Nashik News : अनेकजण शनिवारी रविवार या विकेंडच्या दिवशी निसर्गरम्य ठिकाणी जाण्याचा प्लॅन करतात. पावसाळा हा तर ट्रेकिंगला जाणाऱ्यांसाठी सुवर्णकाळ मानला जातो. त्यामुळे डोंगराळ भागात निसर्गरम्य ठिकाणी अनेकजण ट्रेकिंगसाठी जाण्यास प्राधान्य देतात. मात्र अशातच नाशिकमध्ये एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. नाशिकच्या जव्हार जवळील अंबई गावात रविवारी फिरायला आलेल्या ट्रेकिंग करणाऱ्या पर्यटकांना स्थानिक गुंड तरुणांची दादागिरी आणि पैसे वसुली केल्याची घटना समोर आली आहे.
जव्हार जवळील अंबई गावात रविवारी एक ग्रुप ट्रेकिंगसाठी आला होता. या ग्रुपमध्ये काही प्रशासकीय पदावर असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. कुटुंबासह हा ग्रुप ट्रेकिंगसाठी आलेला असताना त्यांची गाडी यावेळी गावाच्या रस्त्यातून जाताना दुचाकीस्वाराला कट लागला असे सांगून भांडण सुरु झालं. यावेळी चार ते पाच जणांनी गोळा होऊन पैसे भरून देण्याची मागणी केली. स्थानिक वाटाड्या सोबत असताना सुद्धा तरुणांची गुंडगिरी सुरु होती. सोबत कुटुंब असल्याने गावगुंडांची दादागिरी अधिकच वाढत होती. या गावगुंडांनी ड्रायव्हरला मारहाण केली, तसेच ग्रुपमध्ये असलेल्या इतर व्यक्तींना सुद्धा धाक दाखवून दमदाटी करण्यास सुरुवात केली. ट्रेकर्सच्या ग्रुपने वेळेत पोलिसांना फोन केला आणि पोलिसांनी या प्रकरणी त्र्यंबकेश्वर पोलिसांनी तीन जणांना घेतले ताब्यात घेतलं आहे.
नाशिकमध्ये पर्यटकांना मारहाण झाल्याची घटना समोर आल्यावर आता ट्रेकर्स ग्रुपकडून निसर्गरम्य परिसरात सुट्ट्यांचा आनंद घेण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनी अधिक काळजी घेण्याचं आव्हान करण्यात आलं आहे. तसेच अशा ठिकाणी जात असताना खबरदारी म्हणून स्थानिक पोलिस स्थानकाचा फोन नंबर सोबत ठेवण्याचं सुद्धा आव्हान करण्यात आलं आहे.