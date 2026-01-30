अबब! कोयना जलाशयातील 10 फुटी अजगर पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद; पहा Video

Koyna Reservoir: कास परिसरातील कोयना जलाशयात दुर्मिळ भारतीय मुळाचा अजगर दिसल्याने पर्यटकांमध्ये कुतूहल वाढलं. हा अजगर बहुतेक सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातून स्थलांतरीत झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. हा अजगर कोयना धरणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज जलाशयात पर्यटकांना पहिल्यांदाच पहायला मिळाला. हा महाकाय अजगर इंडियन रॉक पायथॉन प्रजातीचा (भारतीय अजगर) असल्याचे वन्यजीव तज्ज्ञांनी सांगितले. पर्यटकांनी जलाशयात पोहताना या अजगराचा व्हिडीओ आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केला होता.
अचानक अजगर कोठून आला?
हा अजगर जवळच असलेल्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या (Sahyadri Vyagra Prakalp) कोअर झोनमधून वसोट्याच्या दिशेने मनावळे परिसरात आल्याचा प्रथातमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हा अजगर चक्क 10 फूट लांब असून मुनावले येथील वासोटा किल्ल्याजवळ अजगर दिसल्याचा अहवाल आहे, हा प्रदेश एका नवीन जल पर्यटन प्रकल्पामुळे पर्यटन स्थळ म्हणून लोकप्रिय होत आहे. या दृश्यामुळे परिसरात बोटीतून प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. राज्य सरकारच्या जल पर्यटन प्रकल्पामुळे मुनावले हे पर्यटन स्थळ म्हणून उदयास येत आहे. बोटीतून प्रवास करताना पर्यटकांना एक अजगर दिसला.
काही सर्पमित्रांनी याबाबत वन विभागाला माहिती दिली. यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्यांनी अजगराला सुरक्षित रेस्क्यू करून त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडले. इंडियन रॉक प्रजातीचा हा अजगर जंगलातून जलाशयाकडे कसा पोहोचला याबाबत मात्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पर्यटकांना सूचना
जलाशयात किंवा जंगलात अशा प्रकारचे वन्यजीव आढळल्यास करमणूक म्हणून वा उत्सुकतेने त्यांच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न करू नका. वन्य जीवाला त्याच्या असुरक्षेची जाणिव झाल्यास हल्लाही होवू शकतो. त्यातून जीवितासही धोका पोचण्याची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता बळावते. त्यामुळे तत्काळ वनविभागाला कल्पना देवून जागरुकता दाखवावी.