पुण्यात लोक गाढ झोपेत असतानाच घडला भयानक प्रकार; श्वास गुदमरला; एकाचवेळी 24 जण रुग्णालयात दाखल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
वनिता कांबळे | Updated: Apr 30, 2026, 04:26 PM IST
Pune News : पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे.   लोक गाढ झोपेत असतानाच वायू गळती झाली. यामुळे लोकांना श्वास घ्यायला त्रास झाला. एकाचवेळी 24 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकारामुळे परिसरात घबराहट पसरली. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुण्यातील कोंढवा परिसरात गुरुवारी पहाटे हा प्रकार घडला.  एका बंद पडलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पातून क्लोरीन वायूची गळती झाली. यामुळे परिसरात घबराट पसरली. नागरीकांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला. वायू गळतीची माहिती मिळताच अग्नीशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. दोन अग्निशमन दलाच्या जवानांसह एकूण 24 जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

अग्निशमन अधिकारी सुनील नाईकनवारे यांनी या दुघर्टनेबाबत माहिती दिली.  कोंढवा येथील गंगाधाम भागातील जुन्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या गोदामातील क्लोरीनच्या टाकीतून वायू गळती झाल्याची तक्रार आली. तात्काळ अग्नीशमन दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले, परिसर रिकामा केला आणि वायूचा प्रसार थांबवण्यासाठी टाकीची दुरुस्ती केली. या प्रक्रियेदरम्यान, दोन अग्निशमन दलाचे जवान स्वतः विषारी वायूच्या संपर्कात आले. त्यांना देखील श्वास घेण्यास त्रास झाला. या जवानांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. 

वायू गळतीमुळे परिसरातील किमान 2 रहिवाशांना त्रास झाला. तसेच बचावकार्यात गुंतलेल्या दोन अग्निशमन दलाच्या जवानांना श्वास घेण्यास त्रास झाला. या सर्व 24 जणांना तात्काळ ससून जनरल हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रुग्णालयात दाखल असलेले सर्व 2 रहिवासी आणि दोन अग्निशमन दलाचे जवान आता धोक्याबाहेर आहेत. त्यांच्यावर सध्या वैद्यकीय देखरेख ठेवली जात आहे. धोकादायक वायूची टाकी त्या ओसाड पडलेल्या प्लांटमध्ये निष्काळजीपणे का सोडून देण्यात आली, याचा तपास पोलीस आणि प्रशासन करत आहेत.

3 सफाई कामगारांचा मृत्यू 

काही दिवसांपूर्वी पुण्यात विषारी वायूची गळती होऊन मोठी दुर्घटना घडली होती. पुण्यात नाला साफ करताना 3 कामगारांचा मृत्यू झाला होता. मृत कामगार हे उत्तर प्रदेशातील स्थलांतरित कामगार होते. नाल्यात गुदमरून त्या तिघांचाही मृत्यू झाला. 2017 पासून देशभरात 620 हून अधिक सफाई कामगारांनी आपले प्राण गमावले आहेत. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
gas leak in puneToxic gas leak in Kondwa area in Punepune newsपुणे न्यूजवायू गळती

इतर बातम्या

Vidhan Parishad Election: कोणत्या पक्षाकडून कोण लढणार? BJP...

महाराष्ट्र बातम्या