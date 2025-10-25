पुण्यात 27 ऑक्टोबर पर्यंत वाहतूक अलर्ट, 'या' 3 मोठ्या महामार्गांवर भयानक ट्रॅफिक जाम होण्याची शक्यता

Pune traffic alert: दिवाळी संपल्यानंतर पुण्यात वाहतुकीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. हजारो कामगार, विद्यार्थी पुण्यात परत येत आहेत. सणानंतरच्या गर्दीचा अंदाज घेत, पुणे वाहतूक पोलिसांनी प्रमुख महामार्गांवर संभाव्य गर्दीबद्दल वाहनचालकांना इशारा दिला आहे. पुण्यात 27 ऑक्टोबर पर्यंत वाहतूक अलर्ट देण्यात आला आहे. पुण्यातून जाणाऱ्या 3 मोठ्या महामार्गांवर भयानक ट्रॅफिक जाम होण्याची शक्यता आहे.
पुणे राज्य महामार्ग पोलिस अधीक्षक, पिंपरी-चिंचवड वाहतूक आयुक्त आणि पुणे शहर वाहतूक उपायुक्त यांनी संयुक्तपणे जारी केलेल्या या सूचनांमध्ये प्रवाशांना 24 ते 27 ऑक्टोबर दरम्यान त्यांच्या प्रवासाचे काळजीपूर्वक नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे, कारण या काळात महामार्गांवर जास्त गर्दी असू शकते. दिवाळीनंतर वाहनांची गर्दी वाढण्याची शक्यता असल्याने हा इशारा देण्यात आला आहे. प्रवाशांनी गर्दी कमी करण्यासाठी आणि सणानंतर सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी आगाऊ प्रवासाचे नियोजन करावे आणि शक्य असेल तेव्हा सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करावा असा सल्ला अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
वाहतूक पोलिसांच्या सल्ल्यानुसार काही मार्ग जास्त रहदारीचे क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहेत. बेंगळुरू-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग (NH-48): कोल्हापुरातून मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदरच्या दिशेने अवजड वाहतूक अपेक्षित आहे. नाशिक-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-५०): नाशिक ते पुणे मार्गे चाकण या मार्गावर विलंब होऊ शकतो. सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-६५): सोलापूरहून पुणे आणि आसपासच्या परिसराकडे जाणारी वाहतूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.
वाहनचालकांना सकाळी 7 ते 11 आणि सायंकाळी 5 ते रात्री 9 या वेळेत गर्दीच्या वेळेत प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सुरळीत प्रवासासाठी पर्यायी मार्गांचा विचार करावा. वाहनांच्या वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत प्रवाशांना मदत करण्यासाठी प्रमुख मार्गांवर वाहतूक पोलिस तैनात केले जातील.
नागरिकांना वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचे, लेन शिस्त राखण्याचे आणि कर्तव्यावर असलेल्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे आवाहनही अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
रहदारी टाळण्यासाठी, गुगल मॅप्स उघडून किंवा स्थानिकांना दिशानिर्देश विचारून प्रमुख महामार्ग टाळा. मुंबई-पुणे मोटरवे, पुणे-बेंगळुरू, पुणे-सोलापूर, पुणे-नाशिक किंवा समृद्धी महामार्गांवर लांब रांगेत थांबण्याऐवजी, तुमच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यासाठी उपलब्ध पर्यायी मार्गांचा वापर करा. या वाहतूक कोंडीपासून वाचण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे सकाळी लवकर, म्हणजे पहाटे किंवा मध्यरात्रीपूर्वी तुमचा प्रवास सुरू करणे.