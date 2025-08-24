पुण्यात वाहनांच्या 25 किलोमीटर पर्यंत लांब रांगा; इंदोर महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी

Pune Traffic Jam : पुण्यात वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक गंभीर झाल्याचे दिसत आहे. पुण्यात वाहनांच्या 25 किलोमीटर पर्यंत लांब रांगा लागल्याचे चित्र पहायला मिळाले. सर्वसमान्य नागिरीकांसह राजकीय नेते देखील या वाहतूक कोंडीत अडकल्याचे पहायला मिळाले. अनेक तास वाहतूक कोंडींत अडकून पडल्याने प्रवासी संतापले आहेत.
पुणे-इंदोर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. येवला ते मनमानदरम्यान ही वाहतूक कोंडी झाली होती. येवला ते मनमानड दरम्यान सुमारे 25 किमीपर्यंत लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मंत्री छगन भुजबळ यांनादेखील या वाहतूक कोंडीचा फटका बसला.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे पुण्याच्या दौ-यावर आहेत. या दौ-यादरम्यान राज ठाकरेंना पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. राज ठाकरे वाहतूक कोंडीत अडकले होते. पुण्यातील मनसे पदाधिका-यांच्या बैठका घेत ते संवाद साधणार आहेत. खड्ड्यांमुळे नाशिक पेठ मार्गाची अक्षरश: चाळण झाली आहे. खड्ड्यांमुळे या मार्गावर वाहनं नादुरुस्त होत आहेत. त्यामुळे रोज या मार्गावर वाहतूकीची कोंडी होत आहे. रोज 8 ते 10 तासांच्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालक त्रस्त झालेत.
रस्त्यांवर खड्डे असतील तर टोल देऊ नका असे कोर्टाचे निर्देश असताना या मार्गावर मात्र सर्रास टोल वसुली सुरु असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. गणपतीसाठी गावाकडे निघालेल्या चाकरमान्यांपुढे वाहतूक कोंडीचं विघ्न आहे. कारण मुंबई गोवा महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झालीय. माणगाव शहराच्या दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा लागल्यात. माणगावमधील अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झालीय.
येवला शहरातून जाणा-या पुणे-इंदोर महामार्गावर वाहतुकीची प्रचंड कोंडी सध्या पाहायला मिळत आहे. इथून मार्ग काढताना चालकांचे किमान एक ते दोन तास खर्च होत आहेत. तसंच अपघातांचं प्रमाणही वाढलं आहे. त्यामुळे या ठिकाणी उड्डाणपूल अथवा बायपास करण्याची वाहनधारकांची मागणी आहे. याबाबत येवल्याचे आमदार आणि अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहिलं आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड सर्वंकष गतिशीलता योजनेअंतर्गत पुढील 30 वर्षांचा विचार करून वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना हाती घेण्यात येणार आहेत.त्यानुसार एक लाख 30 हजार कोटी रुपयांची योजना हाती घेण्यात आली..अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.