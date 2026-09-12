प्रवासी 12 तास ट्रॅफिकमध्ये अडकले; मुंबई गोवा महामार्गावर महाभयानक वाहतूक कोंडी

मुंबई गोवा महामार्ग : गणेशोत्सवासाठी कोकणात निघालेले गणेशभक्तांचे मुंबई गोवा महामार्गावर मेगा हाल झाले आहेत. मुंबई गोवा महामार्गावर महाभयानक वाहतूक कोंडी झाली आहे. प्रवासी तब्बल 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ ट्रॅफिक जाममध्ये अडकले आहेत. प्रवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे.
गणेशोत्सवा साठी मुंबईहून कोकणात निघालेल्या गणेश भक्तांना मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडी चा सामना करावा लागत आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर विशेषता माणगाव आणि इंदापूर येथील बायपास रखडल्याने मुख्य महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. मुंबईकडून कोकणात जाणाऱ्या मार्गावर माणगाव, इंदापुर आणि नागोठणे येथे वाहनांच्या लांबच लाब रांगा पहायला मिळत आहेत.
पुणे-अहिल्यानगर रोडवर सध्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. कटकेवाडी ते खराडी बायपासपर्यंत दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. कोंडी सोडवताना पोलिसांची अक्षरशः दमछाक होत आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाचे प्रवेशद्वार असलेल्या वाघोलीत वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. ही कोंडी कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी वाघोलीत वाहतूक शाखे साठी किमान 50 ते 60 कर्मचारी तैनात करण्याची वाघोलीकरांसह वाहन चालकांची मागणी होत आह.
मुंबई गोवा महामार्गावरुन हजारो वाहने कोकणात जात आहेत. एसटीच्या 5200 बसेसची बुकिंग आहे. प्रायव्हेट वाहनांची संख्या देखील प्रचंड प्रमाणात आहे. मुंबई गोवा महामार्गावर अनेक ठिकाणी सुविधा केंद्र उभारले आहेत. जर कुठे ट्राफिक थांबली तर त्या ठिकाणी चहापाणी औषध आणि शौचालयाची व्यवस्था करण्यात आली आहे त्यामुळे कोणाची अडचण होणार नाही एवढी काळजी शासनाने आणि आम्ही घेतली आहे अशी माहिती रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री भरत गोगवले यांनी दिली.
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे-बेलापूर मार्गावर अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. मार्गावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महामार्गावर मध्यम, जड आणि अवजड वाहनांना 15 दिवसांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. सकाळी ७ ते रात्री १० वाजेपर्यंत ही बंदी असणार आहे. सुरुवातीचे 15 दिवस प्रायोगिक तत्त्वावर बंदी घालण्यात आली. नागरिक आणि वाहनचालकांच्या हरकती, सूचना आल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.