/पुणे नाशिक आणि मुंबई पुणे महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी, 4 ते 5 KM लांब वाहनांच्या रांगा

Traffic Jam On Pune Nahsik and Mumbai Pune Highway : पुणे-नाशिक आणि मुंबई पुणे महामार्गावर भयानक वाहतूक कोंडी झाली. 4 ते 5 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. अनेक वाहन चालक या वाहतूक कोंडीत अडकले. रात्री उशीरापर्यंत या मार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावर दुपारी स्टील पट्ट्याची वाहतूक करणाऱ्या ट्रेलर पडला बंद.. ट्रेलर बंद पडल्याने कार्ला फाटा येथे पुणे लेनवर वाहनाच्या तब्बल 4 ते 5 किलोमीटर रांगा लागल्या. जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली. ट्रॅफिक पोलिसांनी वाहतूक कोंडी सुरळीत करण्यासाठी शर्तींचे प्रयत्न केले.
चाकण शहराला पावसाने जोरदार झोडपले असून, या मुसळधार पावसामुळे पुणे-नाशिक हायवे पूर्णपणे जलमय झाला आहे. रस्त्यावरील गटारी पुन्हा एकदा तुंबल्याने पावसाचे पाणी थेट मुख्य रस्त्यावर आले आहे, ज्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना प्रचंड कसरत करावी लागत आहे. पाण्याचा अंदाज येत नसल्याने दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचा वेग कमालीचा मंदावला असून, हायवेवर मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. प्रशासनाच्या नालेसफाईच्या दाव्यांचे या पावसाने पुरते वाभाडे काढले असून, दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पहिल्याच मोठ्या पावसात चाकणकरांना जलमय रस्त्यांचा सामना करावा लागत आहे
मुसळधार पावसाचा मोठा फटका पुणे-अहिल्यानगर महामार्गाला बसला आहे. कारेगाव परिसरात महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनचालकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. रस्त्यावरून पाण्याचे लोंढे वाहात असल्याने दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून प्रवास करणे कठीण झाले आहे. या पाणी साचल्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचा वेग मंदावला असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. दरम्यान, पावसाचा जोर कायम असल्याने प्रशासनाने वाहनचालकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे